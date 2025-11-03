مصرع 20 أشخاص وإصابة 320 آخرين في زلزال بأفغانستان

لقي 20 شخصا مصرعهم وأصيب 320 آخرون، إثر زلزال قوي ضرب مقاطعة سمنكان شمال أفغانستان الليلة الماضية، مما تسبب في انهيارات أرضية وإغلاق طرق سريعة رئيسية.

وحسب وكالة خاما برس الأفغانية، ذكرت السلطات المحلية أن انهيارا أرضيا كبيرا وقع في وادي تاشكورغان، مما تسبب بإغلاق طريق كابول-مزار شريف السريع، وأعاق جهود الإنقاذ.

وصرح مسؤولون محليون بأن عمليات الإنقاذ ونقل الجرحى إلى المستشفيات مستمرة، محذرين من احتمال ارتفاع عدد القتلى مع وصول المزيد من المناطق النائية.

وتستمر الزلازل المتكررة في أفغانستان، والتي أصبحت أكثر فتكا بسبب البنية التحتية الهشة والبناء الرديء، في الكشف عن مدى ضعف البلاد في مواجهة الكوارث الطبيعية وسط أزمة إنسانية متفاقمة ومساعدات دولية محدودة.

