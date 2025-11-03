ترامب: نتنياهو يعامل بشكل غير عادل وسنتدخل لمساعدته

أجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاثنين ، أول مقابلة له منذ خمس سنوات مع برنامج "60 دقيقة" على قناة "سي بي إس".

وكان ترامب قد رفع دعوى قضائية ضد الشبكة بعد مقابلة مع منافسه في الانتخابات، وتحدث بصراحة عن قضايا سياسية وأمنية واقتصادية، بل وتطرق إلى الأحداث في إسرائيل ومحاكمة رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو .

خلال المقابلة، قال ترامب عن نتنياهو إنه "يحاكم ويعامل معاملة سيئة. سنتدخل لمساعدته قليلاً". وألمح بذلك مجددًا إلى نيته التصرف لصالح نتنياهو، وهذه هي المرة الثانية التي يُصرح فيها بذلك علنًا.

كانت المرة الأولى التي صرح فيها بذلك خلال زيارته لإسرائيل، يوم إعادة عشرين رهينة أحياء من الأسر، عندما التفت إلى رئيس دولة الاحتلال إسحاق هرتسوج وسأله: "ربما يصدر عفوًا عن نتنياهو؟"

عندما سئل عن الوضع الأمني ​​في غزة، قال ترامب أن وقف إطلاق النار هناك ليس هشًا. وقال: "حماس قد تُدمر فورًا إذا لم تُحسن التصرف"، مضيفًا: "إنهم يعلمون ذلك. إذا لم يُسلّموا سلاحهم، فسيتم تدميرهم".

وأكد الرئيس، وفقًا له، أن الوضع في المنطقة تحت السيطرة، وأن الولايات المتحدة تعمل خلف الكواليس لضمان الحفاظ على الهدوء.

لاحقًا في المقابلة، قال ترامب إنه اضطر إلى "الضغط" على نتنياهو للتوصل إلى اتفاق ينهي القتال في غزة. وأضاف: "لم نضغط عليه من قبل"، مضيفًا: “لم يعجبني الكثير مما فعله”.

عندما سئل عن توسيع اتفاقيات إبراهيم، قال ترامب إنه يعتقد أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان سينضم على الأرجح إلى الاتفاقيات. ومع ذلك، لم يعلن التزامه بحل الدولتين الذي تصر عليه السعودية.

وقال ترامب: "سيكون لدينا حل. لا أعلم إن كان حل الدولتين. هذا الأمر متروك لإسرائيل وللآخرين، ولي أنا أيضًا".