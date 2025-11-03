قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخارجية: مصر ستتخذ كافة الإجراءات التي يكفلها ميثاق الأمم المتحدة لحماية أمنها المائي
زلزال قوي يضرب مزار الشريف بأفغانستان.. 20 قتـ.ـيلا وأكثر من 300 مصاب
أمطار ورياح.. حالة الطقس اليوم الاثنين 3 نوفمبر 2025
اغلاق الحكومة الأمريكية يسبب اضطرابات كبيرة بالحركة الجوية
إسرائيل تكشف هوية جثث الأسرى الثلاثة التي سلمتها كتائب القسام
ترامب يمنع تصدير رقائق "إنفيديا" الأكثر تقدما إلى الصين
ارتفاع عدد ضحايا زلزال أفغانستان إلى 20 قتيلا و 320 مصابا
إنهاء النزاعات في أفريقيا.. تفاصيل جولة الحوار الاستراتيجي بين مصر وأمريكا
مصرع 20 أشخاص وإصابة 320 آخرين في زلزال بأفغانستان
أمطار على الإسكندرية مع استمرار حركة الملاحة بالميناء
جوجل تتفوق على آبل.. أندرويد يحظر 10 مليارات محاولة احتيال شهريا
تجديد البطاقة الشخصية للمصريين بالخارج.. الخطوات والمستندات المطلوبة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب: نتنياهو يعامل بشكل غير عادل وسنتدخل لمساعدته

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

أجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاثنين ، أول مقابلة له منذ خمس سنوات مع برنامج "60 دقيقة" على قناة "سي بي إس". 

وكان ترامب قد رفع دعوى قضائية ضد الشبكة بعد مقابلة مع منافسه في الانتخابات، وتحدث بصراحة عن قضايا سياسية وأمنية واقتصادية، بل وتطرق إلى الأحداث في إسرائيل ومحاكمة رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو .

خلال المقابلة، قال ترامب عن نتنياهو إنه "يحاكم ويعامل معاملة سيئة. سنتدخل لمساعدته قليلاً". وألمح بذلك مجددًا إلى نيته التصرف لصالح نتنياهو، وهذه هي المرة الثانية التي يُصرح فيها بذلك علنًا. 

كانت المرة الأولى التي صرح فيها بذلك خلال زيارته لإسرائيل، يوم إعادة عشرين رهينة أحياء من الأسر، عندما التفت إلى رئيس دولة الاحتلال إسحاق هرتسوج وسأله: "ربما يصدر عفوًا عن نتنياهو؟"

عندما سئل عن الوضع الأمني ​​في غزة، قال ترامب أن وقف إطلاق النار هناك ليس هشًا. وقال: "حماس قد تُدمر فورًا إذا لم تُحسن التصرف"، مضيفًا: "إنهم يعلمون ذلك. إذا لم يُسلّموا سلاحهم، فسيتم تدميرهم". 

وأكد الرئيس، وفقًا له، أن الوضع في المنطقة تحت السيطرة، وأن الولايات المتحدة تعمل خلف الكواليس لضمان الحفاظ على الهدوء.

لاحقًا في المقابلة، قال ترامب إنه اضطر إلى "الضغط" على نتنياهو للتوصل إلى اتفاق ينهي القتال في غزة. وأضاف: "لم نضغط عليه من قبل"، مضيفًا: “لم يعجبني الكثير مما فعله”.

عندما سئل عن توسيع اتفاقيات إبراهيم، قال ترامب إنه يعتقد أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان سينضم على الأرجح إلى الاتفاقيات. ومع ذلك، لم يعلن التزامه بحل الدولتين الذي تصر عليه السعودية. 

وقال ترامب: "سيكون لدينا حل. لا أعلم إن كان حل الدولتين. هذا الأمر متروك لإسرائيل وللآخرين، ولي أنا أيضًا".

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إسرائيل بنيامين نتنياهو محاكمة نتنياهو ترامب ونتنياهو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترامب

ترامب: القوات الأمريكية تنتشر على الأرض في نيجيريا وسنوجه ضربات جوية

جدول نوات الإسكندرية 2026.. تعرف على موعد النوة القادمة وأشدها تأثيرًا

جدول نوات الإسكندرية 2026.. تعرف على موعد النوة القادمة وأشدها تأثيرًا

يفعات تومر يروشالمي

بعد التسريبات.. إسرائيل تعتقل المدعية العسكرية العامة ورئيس النيابة

خوان بيزيرا

تفاصيل إصابة خوان بيزيرا نجم الزمالك

صورة من اللقاء

موعد مباراة الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي السوبر المصري

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

سعر الذهب في مصر خلال التعاملات المسائية اليوم

زامير

فضيحة تهز جيش الاحتلال.. زامير يتحرك لتعيين مدعٍ عام جديد

الكونفدرالية

كاف يعلن تصنيف الفرق المشاركة في دور المجموعات للكونفيدرالية 2025-2026

ترشيحاتنا

5 فواكه تساعد على التحكم في ارتفاع حمض البوليك

5 فواكه تساعد على التحكم في ارتفاع حمض اليوريك

برج العذراء

برج العذراء.. حظك اليوم الاثنين 3 نوفمبر 2025: سداد جميع ديونك

الجوزاء

برج الجوزاء.. حظك اليوم الأحد 3 نوفمبر 2025 : تسوية مشاكلك المالية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: المتحف المصري الكبير.. ذاكرة أمة تولد من جديد

المزيد