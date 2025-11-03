ترامب: ضغطت على نتنياهو وسأجبر حماس على نزع سلاحها

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه ضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، مضيفا: لم تعجبني بعض الأشياء وقد رأيتم ما فعلته حيال ذلك".

وأوضح ترامب أنه عمل مع نتنياهو بشكل جيد للغاية وأنه كان عليه دفعه قليلا في اتجاه أو آخر.

وتناول ترامب أيضاً وضع نتنياهو داخل الساحة السياسية الإسرائيلية، قائلاً: لا أعتقد أن نتنياهو يعامل في إسرائيل بشكل جيد وسنتدخل في ذلك لمساعدته قليلا لأنه يتعرض لظلم كبير»، وكرر أن «نتنياهو هو الشخص الذي كانت تحتاج إليه إسرائيل في وقت الحرب ولا أعتقد أنه يعامل بشكل جيد».

وعن ملف غزة وحركة حماس، صرح ترامب، قائلا: سأجبر حماس على نزع سلاحها بسرعة كبيرة إذا أردت ذلك وسيتم القضاء عليها»، وأضاف أن «اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ليس هشا بل متين للغاية ويمكن القضاء على حماس فوراً إذا لم تتصرف بشكل جيد».