ترامب يعلن عدم نيته الترشح للانتخابات المقبلة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الإثنين، إنه لا يفكر في خوض السباق الرئاسي المقبل، رغم تكرار دعوات تطالبه بالعودة إلى الساحة السياسية.

وأضاف أن تصريحاته قد تخفف من التكهنات داخل الحزب الجمهوري بشأن المنافسة. وفي شأن آخر، أشاد ترامب بعلاقته مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، موضحا أنهما تعاونا بشكل جيد رغم تبادل الآراء والضغط المتبادل أحيانًا.

وعبر عن رأيه بأن نتنياهو يتعرض لظلم داخل إسرائيل وأن واشنطن قد تقدم له بعض الدعم.

كما شدد ترامب على أن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة متين، محذرًا من أن الولايات المتحدة قادرة على مواجهة حماس فور مخالفتها الالتزام بالسلوك الحسن ما يعكس تأييدًا لاحتمال تحرك عسكري قوي كخيار ضغط.