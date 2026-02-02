قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لو معايا رصـ.ــاصة واحدة هــقــ.ـتـ.ـل أحمد موسى.. تــحـ.ـريـض علني وبلاغ عاجل على الهواء
لماذا ينجذب الرجال لامرأة أخرى؟.. استشاري علاقات أسرية تكشف مفاجأة
دعاء ليلة النصف من شعبان.. دار الإفتاء تنشر الصيغة الصحيحة
التضامن: زيادة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 16.8% لتصل إلى 742.6 مليار جنيه
متحدث الصحة: 150 مستشفى في 27 محافظة جاهزة لاستقبال الجرحى والمصابين من غزة
رئيس شعبة الذهب: لا تسرع في البيع أو الشراء والأسعار مرشحة للصعود على المدى الطويل
كريستيانو رونالدو يتورط في أزمة بسبب كريم بنزيما
أدعية ليلة النصف من شعبان .. 5 دعوات لا تتركها حتى الفجر تُغير حالك من أحزان لأفراح
شعبة الذهب تحذر: بلاش تبيع أو تشتري دلوقتي.. تفاصيل
أفضل دعاء للميت في ليلة النصف من شعبان.. ردده بهذه الكلمات
ميمي جمال لـ صدي البلد: لن أعتزل التمثيل حتى آخر يوم في عمري
الكشف عن فولكس فاجن Golf GTI بقوة 325 حصانا.. وهذا سعرها عالميا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

عقوبات رادعة تواجة مستريح السيارات في القاهرة الجديدة وفقا للقانون

مطرقة محكمة
مطرقة محكمة
حسن رضوان

يقدم موقع “صدى البلد” تفاصيل عن عقوبة النصب والاحتيال على المواطنين وفقا للقانون وذلك بعد الاستيلاء على أموال المواطنين.. وقرار جهات التحقيق بحبس مستريح السيارات في القاهرة الجديدة.

واجه قانون العقوبات جريمة النصب والمستريحين وذلك بعقوبات رادعة، حيث تضمن القانون فى المادة رقم 336 عقوبات رادعة لمرتكب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.

أما من شرع في النصب ولم يتممه، فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر.

ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرار به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها.

ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري، وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع.

أما كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقودًا بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه، فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى في الخمس السنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، وكل من اعتاد على إقراض نقود بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة.

عقوبة النصب والاحتيال حبس مستريح السيارات أموال المواطنين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عيار 21 نزل 1000 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب الآن بعد التراجع الحاد من أعلى قمة

عيار 21 نزل 1000 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب الآن بعد موجة خسائر غير مسبوقة

تراجع جديد يضرب سعر الذهب.. وخسائر عيار 21 تتجاوز 1100 جنيه

1100 جنيه تبخرت من عيار 21.. سعر الذهب يواصل نزيف الخسائر بشكل حاد

نتيجة الشهادة الإعدادية 2026

تداول كشوف نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 بالاسم ورقم الجلوس عبر "فيس بوك"|صور

الفنان محمود حجازى

عاشرها بالإكراه| التحريات تكشف حقيقة واقعة اتهام محمود حجازي باغتصاب فتاة

الذهب

لم يحدث منذ عام 1983| انخفاض أسعار الذهب والفضة في السوق العالمي.. فيديو

محافظ كفر الشيخ

بالاسم ورقم الجلوس.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في كفر الشيخ

ثماني طعنات أنهت حياته.. تفاصيل استشهاد النقيب عمر معاني بالحامول

ثماني طعنات أنهت حياته.. تفاصيل استشهاد النقيب عمر معاني بالحامول

الطبيب الشاب وتويتة التنبؤ بوفاته

"يوم ما أموت يكون بدور برد"| حكاية طبيب شاب تنبأ بوفاته قبل رحيله بساعات.. قصة أحزنت رواد السوشيال ميديا

ترشيحاتنا

حكة الساقين المستمرة.. عرض جلدي عابر أم إنذار مبكر لمشكلة خطيرة؟

حكة الساقين المستمرة.. عرض جلدي عابر أم إنذار مبكر لمشكلة خطيرة؟

كنز مدفون

كنز تيودوري بقيمة 4 ملايين دولار.. طفل يعثر على قلادة ذهبية عمرها 500 عام بالصدفة

ظواهر فلكية

فبراير 2026.. مهرجان سماوي لعشاق النجوم وقمر الثلج واستعراض نادر للكواكب

بالصور

زعل أم اكتئاب؟ متى يكون الحزن الطويل مرضًا نفسيًا يحتاج علاجًا؟

حزن
حزن
حزن

BMW ودودج.. مزاد جديد لسيارات جمارك الإسكندرية والسلوم ومطروح

مزاد سيارات
مزاد سيارات
مزاد سيارات

رسالة ماجستير حول حلول الأمن السيبراني لأنظمة إنترنت الأشياء بهندسة الزقازيق

جانب من المناقشة
جانب من المناقشة
جانب من المناقشة

الحرمان من النوم يدمر خلايا الدماغ .. ماذا يحدث لعقلك ليلا؟

كيف يؤثر النوم على خلايا الدماغ؟
كيف يؤثر النوم على خلايا الدماغ؟
كيف يؤثر النوم على خلايا الدماغ؟

فيديو

لو معايا رصـ.ــاصة هــقــ.ـتـ.ـل أحمد موسى

لو معايا رصـ.ــاصة واحدة هــقــ.ـتـ.ـل أحمد موسى.. تــحـ.ـريـض علني وبلاغ عاجل على الهواء

برومو مسلسل "هى كيميا"

رمضان 2026.. طرح البرومو الثانى من مسلسل هى كيميا

سيارات برابوس

برابوس تطلق وحوشا جديدة بتوقيع فاخر وأرقام صادمة.. فيديو

نجوم تعرضوا للسرقة على يد الخدم

الخيانة من الداخل.. خادمات يقلبن حياة نجوم الفن إلى كوابيس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: من يضع قانون العالم في 2026؟

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: قانون بلا روح و عدالة مفقودة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الخامس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نكن أبدًا ولن نكون لاجئين

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: سمات الحب

المزيد