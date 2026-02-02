سقوط شخصين نصبا على عملاء البنوك

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخصين بالمنيا تخصص نشاطهما الإجرامى فى النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم.

أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" – مقيمان بالمنيا، بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم عقب إيهامهم بكونهما موظفى خدمة عملاء بالبنوك المختلفة ومطالبتهم بتحديث بياناتهم البنكية أو مساعدتهم فى الحصول على قروض والحصول على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم وإستخدامها فى الإستيلاء على مبالغ مالية من حساباتهم البنكية.



عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية تم ضبطهما بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا، وبحوزتهما (5 هواتف محمولة "بفحصهم تبين إحتوائهم على دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامى" – 7 شرائح خطوط هواتف محمولة لشركات إتصال مختلفة – مبلغ مالى "من متحصلات نشاطهما الإجرامى").



تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار مواصلة أجهزة وزارة الداخلية مكافحة جرائم النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم.