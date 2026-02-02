قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
9 مليار دولار.. خسائر فادحة للعمال الفلسطينيين بسبب العدوان الإسرائيلي على غزة
عيار 21 نزل 1000 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب الآن بعد موجة خسائر غير مسبوقة
دعاء ليلة النصف من شعبان .. أفضل 110 أدعية لقضاء الحوائج وتصب عليك الخير صبا
الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غداً
إيران تحذر الولايات المتحدة: أي هجوم يشعل حربا إقليمية
بـ800 ألف دولار.. دونجا يتلقى عرضا من دوري روشن السعودي
المشاط وعوض تترأسان اجتماع لجنة تسيير «إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ بالقاهرة»
بنزيما يقترب من الانضمام إلى الهلال السعودي
انتهت بالتصالح ولا عزاء للمُغرضين.. القصة الكاملة لخناقة العزاء بين القارئ والمذيع
ليلة النصف من شعبان 2026.. بدأت الآن اغتنموها بـ10 أعمال ورددوا 50 دعاء مستجابا
تطوير منظومة البيانات والإحصاءات بما يتسق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
مفتي الجمهورية يترأس الجلسة العلمية الأولى في اليوم الثاني لمؤتمر دعم حقوق المرأة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ بني سويف يستمع لطلبات واحتياجات المواطنين

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

التقى الدكتورمحمد هاني غنيم محافظ بني سويف،عددا من المواطنين خلال زيارته اليوم  لمركز ومدينة اهناسيا،لافتتاح معرض السلع الأساسية والاستهلاكية الذي يقام ضمن سلسلة معارض" أهلاً  رمضان" ورافقه فيها :النائب سيد الجزار عضو مجلس النواب ،  أحمد توفيق رئيس الوحدة المحلية والمهندس محمد عبد الرحمن وكيل وزارة التموين، الدكتور علاء سعيد مدير التنمية الاقتصادية ، الدكتور أحمد الجبالي مدير عام الطب البيطري

وحرص المحافظ على الاستماع لمطالب واحتياجات المواطنين ، في بعض القطاعات والمرافق الخدمية في ملفات التصالح والتقنين والري وتوفير الدعم والحماية الاجتماعية والرعاية الصحية لحالات إنسانية من الأسر  الأكثر احتياجا، حيث استمع المحافظ لشكوى تقدم بها أحد المواطنين يتضرر فيها من تكرار ضعف وانقطاع المياه عن منطقة الشهداء بالمدينة ،والتي على إثرها استدعي المحافظ رئيس فرع الشركة باهناسيا لبحث المشكلة والوقوف على ما يمكن تنفيذه حيالها

وكلف المحافظ مسؤولي الشركة باتخاذ اللازم من إجراءات حيال تلك المشكلة بتنفيذ حل عاجل بزيادة وانتظام ضح المياه  للمنطقة محل الشكوى ، خاصة وأنها  تقع في منطقة أعلى من المنسوب، بجانب عمل دراسة فنية تتضمن بدائل ومقترحات خاصة بإمكانية زيادة أقطار مواسير الشبكة ومضاعفتها " كحل دائم " للتغلب على تلك المشكلة  

وطمأن المحافظ المواطنين، مؤكدا أن مشاكلهم ومطالبهم يتم العمل على حلها من خلال الجهاز التنفيذي للمحافظة بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية، مشيراً إلى تكليفاته للتنفيذيين بالتواجد الميداني والوقوف على مشكلات المواطنين عن قرب، والعمل على حلها، مع سرعة عرض ذلك بشكل يومي، مؤكدا  أهمية التنسيق بين وحدات الرصد الميداني بالقرى، ولجان المتابعة اليومية بديوان عام المحافظة، مع ضرورة استمرار لقاءات المواطنين الأسبوعية بمقرات الوحدات المحلية.

بني سويف الفشن اهناسيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

الذهب يواصل الخسائر في التعاملات الفورية ويسجل هبوطا 7%

محافظ كفر الشيخ

بالاسم ورقم الجلوس.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في كفر الشيخ

سعر الدولار مقابل الجنيه

رسميا.. سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر اليوم الإثنين

الطبيب الشاب وتويتة التنبؤ بوفاته

"يوم ما أموت يكون بدور برد"| حكاية طبيب شاب تنبأ بوفاته قبل رحيله بساعات.. قصة أحزنت رواد السوشيال ميديا

امام عاشور

لضمان استقرار الفريق.. لاعب الأهلي السابق يطالب برحيل إمام عاشور

حمزة عبد الكريم

«صفقة حمزة».. شوبير يكشف عن انتعاش خزينة الأهلي بأموال برشلونة

الذهب

عيار 21 الآن.. آخر التطورات في أسعار الذهب اليوم

الغندور

بعد الفوز على المصري بثنائية.. الغندور يتغزل بلاعب الزمالك

ترشيحاتنا

جنازة الطالبة الراحلة

تشييع جثمان طالبة طب الأسنان عقب وفاتها في حادث تصادم بالمنوفية|

نسعى لاستعادة الصدارة في المشهد التعليمي لأن بورسعيد تستحق

وكيل تعليم بورسعيد: نعمل لتحقيق الانضباط والالتزام في جميع المؤسسات

جولة تفقدية

مدير عام الطب العلاجي تتفقد مستشفى أجا ويشدد على متابعة سير العمل بالأقسام

بالصور

بصمة مناعية غامضة تكشف سر استمرار أعراض كوفيد بعد التعافي

بصمة مناعية غامضة تكشف سر استمرار أعراض كوفيد بعد التعافي
بصمة مناعية غامضة تكشف سر استمرار أعراض كوفيد بعد التعافي
بصمة مناعية غامضة تكشف سر استمرار أعراض كوفيد بعد التعافي

1.8 مليون كيلومتر.. بطارية جديدة للسيارات الكهربائية تغير قواعد اللعبة

بطارية 5C الجديدة
بطارية 5C الجديدة
بطارية 5C الجديدة

جدل حول لعبة روبلوكس.. هل تروّج للمساكنة وبيوت الشباب؟ وماذا عن حجبها؟

ما هي روبلوكس؟
ما هي روبلوكس؟
ما هي روبلوكس؟

تسريب أول صور لسيارة شيفروليه سيلفرادو الجيل الجديد

شيفروليه سيلفرادو 2026
شيفروليه سيلفرادو 2026
شيفروليه سيلفرادو 2026

فيديو

نجوم تعرضوا للسرقة على يد الخدم

الخيانة من الداخل.. خادمات يقلبن حياة نجوم الفن إلى كوابيس

متسابق دولة التلاوة

لا المدح يطربني ولا الذم يؤذيني.. رد قوي من متسابق دولة التلاوة على هجوم متابع

الذكاء الاصطناعي

الذكاء الاصطناعي ينافس مشاهير السوشيال ميديا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى اوروبا

د. هشام فريد يكتب: مغازله إنجلترا وأوروبا للصين .. خوفا من التقارب الأميركى الروسى

د.عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: ويتخذ منكم شهداء

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: طريق العودة

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: معرض القاهرة للكتاب.. حين تتحول الثقافة إلى حياة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عالم على الحافة

المزيد