محافظ بني سويف يستمع لطلبات واحتياجات المواطنين

التقى الدكتورمحمد هاني غنيم محافظ بني سويف،عددا من المواطنين خلال زيارته اليوم لمركز ومدينة اهناسيا،لافتتاح معرض السلع الأساسية والاستهلاكية الذي يقام ضمن سلسلة معارض" أهلاً رمضان" ورافقه فيها :النائب سيد الجزار عضو مجلس النواب ، أحمد توفيق رئيس الوحدة المحلية والمهندس محمد عبد الرحمن وكيل وزارة التموين، الدكتور علاء سعيد مدير التنمية الاقتصادية ، الدكتور أحمد الجبالي مدير عام الطب البيطري

وحرص المحافظ على الاستماع لمطالب واحتياجات المواطنين ، في بعض القطاعات والمرافق الخدمية في ملفات التصالح والتقنين والري وتوفير الدعم والحماية الاجتماعية والرعاية الصحية لحالات إنسانية من الأسر الأكثر احتياجا، حيث استمع المحافظ لشكوى تقدم بها أحد المواطنين يتضرر فيها من تكرار ضعف وانقطاع المياه عن منطقة الشهداء بالمدينة ،والتي على إثرها استدعي المحافظ رئيس فرع الشركة باهناسيا لبحث المشكلة والوقوف على ما يمكن تنفيذه حيالها

وكلف المحافظ مسؤولي الشركة باتخاذ اللازم من إجراءات حيال تلك المشكلة بتنفيذ حل عاجل بزيادة وانتظام ضح المياه للمنطقة محل الشكوى ، خاصة وأنها تقع في منطقة أعلى من المنسوب، بجانب عمل دراسة فنية تتضمن بدائل ومقترحات خاصة بإمكانية زيادة أقطار مواسير الشبكة ومضاعفتها " كحل دائم " للتغلب على تلك المشكلة

وطمأن المحافظ المواطنين، مؤكدا أن مشاكلهم ومطالبهم يتم العمل على حلها من خلال الجهاز التنفيذي للمحافظة بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية، مشيراً إلى تكليفاته للتنفيذيين بالتواجد الميداني والوقوف على مشكلات المواطنين عن قرب، والعمل على حلها، مع سرعة عرض ذلك بشكل يومي، مؤكدا أهمية التنسيق بين وحدات الرصد الميداني بالقرى، ولجان المتابعة اليومية بديوان عام المحافظة، مع ضرورة استمرار لقاءات المواطنين الأسبوعية بمقرات الوحدات المحلية.