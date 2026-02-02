القبض على المتهمين بسرقة محتويات ثلاجات محلات بالغربية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام عدد من الأشخاص بسرقة محتويات الثلاجات الخارجية لأحد المحال التجارية بدائرة مركز شرطة سمنود بالغربية.



بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (3 أشخاص "لاثنين منهم معلومات جنائية") والسيارة المستخدمة فى الواقعة وبحوزتهم مبلغ مالى، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأضافوا بأن المبلغ المالى المضبوط بحوزتهم من حصيلة بيع المسروقات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

