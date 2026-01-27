احتفالاً بعيد الشرطة.. محافظ كفر الشيخ يضع إكليل الزهور على النصب التذكاري للشهداء| صور

وضع اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، إكليلا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة بمقر مركز تدريب الشرطة بمدينة كفر الشيخ، تخليدًا للذكرى الـ 74 لعيد الشرطة المصرية.

جاء ذلك بحضور اللواء تامر السمري، مساعد وزير الداخلية لمنطقة وسط الدلتا، واللواء إيهاب عطية، مساعد وزير الداخلية لأمن كفر الشيخ، والدكتور إسماعيل إبراهيم، القائم بأعمال رئيس الجامعة، والمستشار محمود الغايش، رئيس محكمة كفر الشيخ الابتدائية، واللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام للمحافظة، واللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد، واللواء عبد الحليم فايد، نائب مدير أمن كفر الشيخ، واللواء دكتور سامح العزب، مدير إدارة المرور، والدكتورة أماني شاكر، نائب رئيس الجامعة، وعدد من وكلاء الوزارات الخدمية، ورجال الأزهر الشريف والكنيسة والأوقاف، والقيادات الأمنية والتنفيذية.

شهدت المراسم قراءة الفاتحة على أرواح الشهداء وعزف موسيقى «سلام الشهيد»، تكريمًا لتضحيات رجال الشرطة الذين قدموا أرواحهم فداءً لحماية أمن الوطن واستقراره.

وقدم محافظ كفر الشيخ، التهنئة للواء محمود توفيق، وزير الداخلية، واللواء تامر السمري، مساعد الوزير لمنطقة وسط الدلتا، واللواء إيهاب عطية، مساعد الوزير، مدير أمن كفر الشيخ، ولجميع الضباط والأفراد العاملين بوزارة الداخلية، بمناسبة الذكرى الـ 74 لعيد الشرطة المصرية، مثمنًا جهودهم في حماية الوطن ودعم مسيرة التنمية، داعيًا الله أن يحفظ مصر قيادةً وشعبًا، وأن يوفق رجال الشرطة والقوات المسلحة، درعًا يحمي الحاضر والمستقبل.

وأشاد محافظ كفر الشيخ بالدور البطولي لقوات الشرطة في الحفاظ على الأمن، مؤكدًا أن رجال الشرطة جنبًا إلى جنب مع الجيش المصري يقدمون ملحمة من البطولات في الدفاع عن الوطن ويستحقون كل التقدير والاحترام.

وتبادل اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، والقيادات الأمنية الدروع التذكارية تقديرًا للجهود الوطنية المبذولة في خدمة الوطن وحماية المواطن.

تجدر الإشارة إلى أن النصب التذكاري لشهداء الشرطة بمدينة كفر الشيخ يُعد رمزًا للوفاء والعرفان بتضحيات رجال الأمن البواسل، ويعكس التقدير العميق لتضحياتهم في سبيل حماية أمن الوطن واستقراره.