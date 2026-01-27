محافظ كفر الشيخ: إحلال وتجديد خط الصرف بمساكن الصفا بدسوق.. صور

في استجابة سريعة، وجه اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، بحل مشكلة الصرف الصحي بمنطقة مساكن الصفا القديمة، بمدينة دسوق، مؤكدًا أن الخدمات المقدمة للمواطنين على رأس أولويات العمل التنفيذي بالمحافظة.

شدد محافظ كفر الشيخ على إحلال وتجديد خط الصرف الصحي، إلى جانب مراجعة أعمال البنية التحتية تمهيدًا لاستكمال أعمال الرصف، بما يضمن حلًا جذريًا ومستدامًا للمشكلة وعدم تكرارها مستقبلًا.

وتتضمن الأعمال رفع كفاءة ومراجعة 26 مطبقًا عموميًا وفرعيًا، وتنفيذ أعمال التشطيب الداخلي وتغيير المواسير بأقطار 8 و12 بوصة، بطول إجمالي 120 مترًا، وذلك لتحسين كفاءة الشبكة واستيعاب الأحمال بما يحقق الاستقرار الكامل للمنظومة، وذلك تحت إشراف جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة دسوق.

أكد محافظ كفر الشيخ، أن هذه الأعمال تأتي في إطار الاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين، والتعامل الميداني الجاد مع مشكلاتهم، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وتحقيق حياة كريمة تليق بأهالينا فى كافة مناطق كفرالشيخ.