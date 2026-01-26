رفع الإشغالات واللافتات غير المرخصة بحي شرق كفر الشيخ | صور

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ، اليوم، حملة مكبرة لرفع الإشغالات واللافتات الإعلانية غير المرخصة بشارع النبوي المهندس نطاق حي شرق كفر الشيخ، وذلك للحفاظ على الشكل العام والمظهر الحضاري للشارع.

جاء هذا بناءً على توجيهات اللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ، وتوجيهات المهندس أحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ.

وجاءت الحملة في إطار الحرص على الانضباط الحضاري والاهتمام بالمظهر الجمالي للمدينة، وجرى إزالة كافة اللافتات المخالفة وتحسين المشهد العام للطريق، مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين لضمان عدم تكرار المخالفات.

شارك في الحملة د. إبراهيم خليفة، رئيس حي شرق كفر الشيخ، وبمتابعة عثمان البغدادي، مسؤول الإشغالات، مع تواجد فرق ميدانية لضمان تنفيذ الحملة على أكمل وجه.