تمكين المرأة .. جامعة كفر الشيخ تحصد المركز الثاني في جائزة التميز الحكومي

حققت جامعة كفر الشيخ إنجازًا مؤسسيًا جديدًا، بحصولها على المركز الثاني في جائزة التميز الحكومي في مجال تكافؤ الفرص وتمكين المرأة، وذلك ضمن فعاليات حفل توزيع «جوائز مصر للتميز الحكومي» في دورتها الرابعة، والذي أُقيم تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والتي أقامتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.

وشهد الحفل حضور الدكتور إسماعيل إسماعيل إبراهيم، القائم بعمل رئيس جامعة كفر الشيخ، وتسلمت الجائزة نيابة عن الجامعة الدكتور أماني شاكر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وذلك خلال الاحتفالية.

وأعرب الدكتور إسماعيل إسماعيل إبراهيم، عن بالغ فخره واعتزازه بهذا الإنجاز، مؤكدًا أن حصول جامعة كفر الشيخ على المركز الثاني يعكس التزام الجامعة بتطبيق سياسات داعمة لتكافؤ الفرص وتمكين المرأة، وترسيخ مبادئ العدالة والمساواة داخل المنظومة الجامعية.

وأكد رئيس جامعة كفر الشيخ، أن هذا التقدير يأتي تتويجًا لجهود مؤسسية متكاملة تهدف إلى تعزيز مشاركة المرأة في مواقع القيادة وصنع القرار، وتهيئة بيئة عمل محفزة تقوم على الكفاءة والشفافية، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأوضح رئيس جامعة كفر الشيخ، أن الجامعة مستمرة في تبني أفضل الممارسات المؤسسية والإدارية، ودعم ثقافة التميز، وترسيخ قيم المواطنة والمشاركة الفاعلة، بما يعزز مكانتها بين الجامعات المصرية، ويسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستويين المحلي والوطني.

من جانبها، أكدت الدكتور أماني شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن الجائزة تمثل تقديرًا وطنيًا مهمًا للجهود التي تبذلها الجامعة في دعم قضايا المرأة وتمكينها على المستويين الإداري والمجتمعي، مشيرة إلى أن الجامعة تتبنى سياسات واضحة لدمج المرأة في مختلف القطاعات، وتحرص على تحقيق التوازن بين الجنسين، ودعم المبادرات والبرامج التي تخدم المجتمع المحلي وتعزز التنمية الشاملة.

وأضافت نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن هذا الإنجاز يُعد حافزًا لمواصلة العمل على تطوير منظومة تكافؤ الفرص داخل الجامعة، وتوسيع نطاق المبادرات المجتمعية التي تعكس الدور الريادي لجامعة كفر الشيخ في خدمة المجتمع وبناء الإنسان.