وزارة الري تبحث آليات إدارة وتوزيع المياه وفق أحدث البيانات والنماذج الذكية
اللجان النوعية بالنواب تناقش تعديلات قانون الكهرباء والمهن الرياضية
حفيظ دراجي يطالب الكاف بالتحقيق في تصريحات رئيس الاتحاد السنغالي
وسط غضب شعبي متصاعد.. ترامب يتجاهل تداعيات إطلاق النار في مينيابوليس
بعد تهديدات ترامب.. كارني يعلن أن كندا لا تعتزم إبرام اتفاقية تجارة حرة مع الصين
الطماطم من 6 جنيهات.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الاثنين
بعد تحذيرات الزراعة.. عقوبة الترويج لصفحات وهمية لبيع المنتجات عبر الإنترنت
صاعقة تضرب تجمعا مؤيدا لبولسونارو في برازيليا وتصيب 89 شخصا
لن ننساك.. الأهلي يحيي ذكرى وفاة العامري فاروق
طقس مضطرب وتحذيرات عاجلة.. الأرصاد تدق ناقوس الخطر اليوم
300 مليون دولار.. الكاف يكشف عائدات آخر 3 نسخ لبطولة كأس أمم إفريقيا
وكالة الأونروا تعلن اشتعال النيران بمقرها المدمر في القدس الشرقية
محافظات

رئيس جامعة كفر الشيخ يشارك في حفل افتتاح دوري الجامعات المصرية

رئيس جامعة كفر الشيخ
رئيس جامعة كفر الشيخ
محمود زيدان

شارك الدكتور إسماعيل إسماعيل إبراهيم، القائم بعمل رئيس جامعة كفر الشيخ، في حفل افتتاح دوري الجامعات المصرية (النسخة الثالثة والخمسين) للعام الجامعي 2025/2026.

وجاءت مشاركة جامعة كفر الشيخ في هذا الحدث الرياضي الوطني الكبير في إطار حرص الجامعة على دعم الأنشطة الطلابية، وتعزيز دور الرياضة الجامعية في بناء شخصية الطالب المتكاملة، وتنمية روح الانتماء والعمل الجماعي.

ووجه الدكتور إسماعيل إسماعيل إبراهيم الشكر لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة الشباب والرياضة، والاتحاد الرياضي المصري للجامعات، على الجهود المبذولة في تنظيم دوري الجامعات، متمنيًا التوفيق لطلاب جامعة كفر الشيخ وكافة طلاب الجامعات المصرية خلال منافسات الموسم الحالي.

وأكد الدكتور إسماعيل إسماعيل إبراهيم، أن مشاركة جامعة كفر الشيخ في دوري الجامعات المصرية تأتي انطلاقًا من إيمان الجامعة الراسخ بأهمية الرياضة كأحد المحاور الرئيسية لبناء الإنسان المصري، ودورها في صقل مهارات الطلاب وتنمية قدراتهم البدنية والذهنية.

وأشار الدكتور إسماعيل إسماعيل إبراهيم، الي حرص الجامعة على المشاركة الفاعلة في جميع الأنشطة الطلابية، وعلى رأسها الأنشطة الرياضية، باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من العملية التعليمية، وعنصرًا أساسيًا في إعداد جيل قادر على القيادة والإبداع وتحمل المسؤولية.

وأضاف رئيس جامعة كفر الشيخ، أن دوري الجامعات المصرية يمثل نموذجًا وطنيًا مشرفًا للتنافس الشريف بين طلاب الجامعات، ويسهم في اكتشاف المواهب الرياضية الواعدة، وتعزيز قيم الانضباط والعمل الجماعي، بما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية لبناء الإنسان.

وأوضح رئيس جامعة كفر الشيخ، أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم طلابها المشاركين في مختلف المنافسات، وتوفير الإمكانات اللازمة لهم، مؤكدًا أن الجامعة حققت العديد من الإنجازات الرياضية خلال السنوات الأخيرة بفضل التخطيط الجيد والتعاون بين إدارة الجامعة وإدارة رعاية الشباب. 

وأشار الدكتور إسماعيل إسماعيل ابراهيم، إلى أن مشاركة طلاب جامعة كفر الشيخ في طوابير العرض وحفل الافتتاح تعكس الصورة الحضارية للجامعة، وتؤكد مكانتها المتميزة بين الجامعات المصرية، ودورها الفاعل في دعم الأنشطة الطلابية والرياضية على المستوى القومي.

كفر الشيخ جامعات جامعة كفر الشيخ أخبار كفر الشيخ

