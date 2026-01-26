قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الفلبين.. مصرع 7 أشخاص وفقدان 144 في غرق قارب
مواعيد مباريات اليوم الإثنين 26 - 1 - 2026 والقنوات الناقلة
ليلة النصف من شعبان .. موعدها وأفضل عبادة تغتنم بها الثواب
مسؤول أمريكي رفيع المستوى: نتوقع فتح معبر رفح بنهاية الأسبوع
تحطم طائرة خاصة تقل 8 أشخاص في مطار بانجور بأمريكا
الزمالك يشترط 3 ملايين دولار للموافقة على رحيل حارسه إلى البرتغال
عاودت الصعود.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين بالأسواق
دعاء الفجر للرزق في السابع من شعبان.. اغتنم أوقات الاستجابة بعد الصلاة
ماذا تقدم تويوتا برادو 2026.. وكم سعرها في السوق السعودي؟
إيران تتوعد برد واسع| تجهيز آلاف الصواريخ.. وواشنطن تجري تدريبا إقليميا
زلازل محتملة وتوقعات مثيرة.. الخبير الهولندي يثير الجدل مجددا مع مطلع 2026
بداية شهر رمضان 2026.. اعرف موعد أول يوم وعدد ساعات الصيام
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار كفر الشيخ| افتتاح مركز جراحات الجهاز الهضمي بسيدي غازي.. وتوزيع الهدايا بمناسبة عيد الشرطة

توزيع الورود والهدايا
توزيع الورود والهدايا
محمود زيدان

شهدت محافظة كفر الشيخ، عددًا من الأحداث والفعاليات والأخبار المهمة والتي جرى نشرها على مدار اليوم بموقع صدى البلد الإخباري.. ومن أبرز وأهم هذه الأخبار الآتي: 

«أمن كفر الشيخ» يوزع الهدايا على المواطنين احتفالاً بعيد الشرطة | صور

شهد ميدان النصر أشهر ميادين محافظة كفر الشيخ، اليوم مظاهر احتفالات عيد الشرطة الـ 74، وسط أجواء يسودها المحبة والبهجة والسعادة.

محافظ كفر الشيخ يفتتح مركز جراحات الجهاز الهضمي بمستشفى سيدي غازي.. صور

افتتح اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، مركز جراحات وأورام ومناظير الجهاز الهضمي والكبد والبنكرياس بمستشفى سيدي غازي المركزي، التي تأتي ضمن المستشفيات النموذجية على مستوى المحافظة، في إطار جهود المحافظة للارتقاء بالمنظومة الصحية وتحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

جامعة كفر الشيخ تنظم زيارة لمعرض القاهرة الدولي للكتاب | صور

نظمت جامعة كفر الشيخ زيارة ثقافية موسعة إلى معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته السابعة والخمسين، والتي تقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

وفد «بيت العائلة المصرية» يهنئ مدير أمن كفر الشيخ بعيد الشرطة| صور

قدم وفد من بيت العائلة المصرية بفرع كفر الشيخ، اليوم، التهنئة للواء إيهاب عطية، مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفر الشيخ، بمناسبة الذكرى الـ 74 لعيد الشرطة المصرية.

كفر الشيخ محافظ كفر الشيخ أخبار كفر الشيخ عيد الشرطة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الإنترنت

خفض الأسعار.. لجنة الاتصالات تعلن مفاجأة سارة بشأن باقات الإنترنت

نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2026

نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2026 بالاسم ورقم الجلوس ..ظهرت الآن|صور

الأرصاد

الأرصاد تحذر.. رياح مثيرة للرمال والأتربة على هذه المحافظات غدًا

حالة الطقس في مصر

طقس الغد.. عاصفة ترابية تضرب البلاد وتحذيرات لمرضى الحساسية

أرني سلوت

القرار اتُّخِذ.. إدارة ليفربول تطيح بـ أرني سلوت بعد الهزيمة الأخيرة

سلوت

تصريحات سلوت تكشف مفاجأة بشأن إقالته من تدريب ليفربول

أسعار سبائك الذهب 10 و20 جرام اليوم الاثنين 26 يناير 2026

أسعار سبائك الذهب 10 و20 جرام اليوم الاثنين 26 يناير 2026

موعد صرف مرتبات فبراير2026

بعد قرار المالية .. هذا موعد صرف مرتبات فبراير 2026

ترشيحاتنا

سعر الذهب في مصر اليوم

270 جنيها زيادة.. سعر جرام الذهب في مصر اليوم

أسعار العملات العربية اليوم

الدينار ينخفض .. أسعار العملات العربية في مصر الآن

وزير البترول والثروة المعدنية يلتقي وفداً من مجموعة “هانتر آند كو” الأسترالية للتعدين

البترول: هانتر الأسترالية تعتزم اقتحام قطاع التعدين بسبب الإصلاحات التشريعية والمحفزات الاستثمارية

بالصور

رمضان 2026.. طرح البوسترات الرسمية لمسلسل على قد الحب

نيللى كريم
نيللى كريم
نيللى كريم

استخراج بدل فاقد بطاقة شخصية مستعجل 2026.. رابط مباشر

استخراج بدل فاقد بطاقة شخصية
استخراج بدل فاقد بطاقة شخصية
استخراج بدل فاقد بطاقة شخصية

تبدأ من 20 جنيه.. أسعار ياميش رمضان 2026 في المجمعات الإستهلاكية

اسعار ياميش رمضان
اسعار ياميش رمضان
اسعار ياميش رمضان

وكيل صحة الشرقية يطمىن على الخدمات بحملة مشوار الألف الذهبية يبدأ بخطوة

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

فيديو

عمرو سعد

رمضان 2026.. طرح البرومو الدعائي الثاني لمسلسل إفراج من بطولة عمرو سعد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: عيد الشرطة.. حين يصبح الأمن حكاية وطن

منى أحمد

منى أحمد تكتب: الشرطة المصرية.. عيون لا تنام

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عيوننا الساهرة.. كل عام وأنتم بخير

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: نقوش على الجسد القديم

سيد الضبع

سـيد الضـبـع يكـتب: جيل Z بين الوعي الزائف ومحاولات الاستقطاب المنظّم

المزيد