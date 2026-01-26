أخبار كفر الشيخ| افتتاح مركز جراحات الجهاز الهضمي بسيدي غازي.. وتوزيع الهدايا بمناسبة عيد الشرطة

شهدت محافظة كفر الشيخ، عددًا من الأحداث والفعاليات والأخبار المهمة والتي جرى نشرها على مدار اليوم بموقع صدى البلد الإخباري.. ومن أبرز وأهم هذه الأخبار الآتي:

«أمن كفر الشيخ» يوزع الهدايا على المواطنين احتفالاً بعيد الشرطة | صور

شهد ميدان النصر أشهر ميادين محافظة كفر الشيخ، اليوم مظاهر احتفالات عيد الشرطة الـ 74، وسط أجواء يسودها المحبة والبهجة والسعادة.

محافظ كفر الشيخ يفتتح مركز جراحات الجهاز الهضمي بمستشفى سيدي غازي.. صور

افتتح اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، مركز جراحات وأورام ومناظير الجهاز الهضمي والكبد والبنكرياس بمستشفى سيدي غازي المركزي، التي تأتي ضمن المستشفيات النموذجية على مستوى المحافظة، في إطار جهود المحافظة للارتقاء بالمنظومة الصحية وتحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

جامعة كفر الشيخ تنظم زيارة لمعرض القاهرة الدولي للكتاب | صور

نظمت جامعة كفر الشيخ زيارة ثقافية موسعة إلى معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته السابعة والخمسين، والتي تقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

وفد «بيت العائلة المصرية» يهنئ مدير أمن كفر الشيخ بعيد الشرطة| صور

قدم وفد من بيت العائلة المصرية بفرع كفر الشيخ، اليوم، التهنئة للواء إيهاب عطية، مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفر الشيخ، بمناسبة الذكرى الـ 74 لعيد الشرطة المصرية.