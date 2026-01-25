محافظ كفر الشيخ يفتتح مركز جراحات الجهاز الهضمي بمستشفى سيدي غازي.. صور

افتتح اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، مركز جراحات وأورام ومناظير الجهاز الهضمي والكبد والبنكرياس بمستشفى سيدي غازي المركزي، التي تأتي ضمن المستشفيات النموذجية على مستوى المحافظة، في إطار جهود المحافظة للارتقاء بالمنظومة الصحية وتحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد أبو السعد، وكيل وزارة الصحة، وأيمن غالي، رئيس مدينة سيدي غازي، والدكتور هيثم محمد عبده، مدير مستشفى سيدي غازي، والدكتور أحمد السعدي، مدير وحدة الجهاز الهضمي.

أوضح محافظ كفرالشيخ أن المركز يُعد إضافة نوعية للقطاع الصحي بالمحافظة، حيث يضم 42 سريرًا و20 غرفة مجهزة وفق أحدث المعايير الطبية، بما يسهم في تقديم خدمة علاجية متكاملة لمرضى جراحات الجهاز الهضمي والكبد والبنكرياس، وتقليل فترات الانتظار، وتخفيف العبء عن المرضى وأسرهم.

أشار محافظ كفرالشيخ إلى أن المركز يضم تخصصات دقيقة تشمل جراحات الجهاز الهضمي للأطفال، ووحدة زرع الكبد، وعيادة الأشعة التداخلية وحقن الأورام، ووحدة التأهيل النفسي، وقسم التغذية العلاجية، وعيادة علاج الألم، مؤكدًا أن هذه الخدمات تمثل نقلة نوعية في مستوى الرعاية الصحية المقدمة داخل المستشفيات المركزية.

أكد محافظ كفرالشيخ أن هذه التوسعات تأتي ضمن خطة الدولة لتحويل المستشفيات المركزية إلى مراكز تميز طبي قادرة على تقديم خدمات تشخيصية وعلاجية متقدمة، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 لتطوير منظومة الرعاية الصحية الشاملة، مشددًا على استمرار دعم المحافظة للقطاع الصحي من خلال توفير التجهيزات الحديثة والأطقم الطبية المؤهلة.

شدد محافظ كفرالشيخ على أن المحافظة مستمرة في تنفيذ خطط تطوير المستشفيات والمنشآت الطبية، ورفع كفاءة الخدمات العلاجية، وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية، بما يضمن تقديم خدمة صحية آمنة ومتميزة تليق بأهالينا، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

جدير بالذكر أن مركز جراحات الجهاز الهضمي والكبد والبنكرياس بمستشفى سيدي غازي المركزي، ومنذ افتتاحه التجريبي، نجح في إجراء 256 عملية جراحية، وتقديم 67 حالة علاج تحفظي ناجح، والتعامل مع 43 حالة مضاعفات ما بعد العمليات، واستقبال 573 حالة بالعيادات الخارجية، إلى جانب تقديم الرعاية لـ 108 حالات بعناية جراحات الجهاز الهضمي، بما يعكس كفاءة الأطقم الطبية وجاهزية المركز لتقديم خدمات متقدمة لأهالي المحافظة.