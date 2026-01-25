قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الجيش السوري يعلن فتح ممرين إنسانيين في الحسكة وعين العرب
بمناسبة عيد الشرطة الـ74.. الإفراج بالعفو عن 2520 نزيل من مراكز الإصلاح والتأهيل| صور
أوعى تعمل كدا.. تصرفات يجب ألا يقوم بها الأب مع ابنته المراهقة
سفراء سابقون في رومانيا: بوخارست أرسلت 3 سفن خشب لحفر قناة السويس
ترتيب المجموعة الرابعة قبل قمة الزمالك والمصري في الكونفدرالية
قرار جمهوري بالموافقة على إنشاء فرعين لجامعتي كوين مارجريت وأدنبره نابيير بالعاصمة الجديدة
للعام 19 علي التوالي .. مصر للطيران للصيانة تعزز ريادتها الدولية بتجديد اعتماد الأيزو الدولية
تحذيرات من رياح قوية واضطراب ملاحي .. حالة الطقس في مصر غدا الإثنين
وزير الأوقاف يشارك في مناقشة رسالة ماجستير بكلية أصول الدين والدعوة بالزقازيق
وفاة لاعب نادي شباب البكاري بعد تدخل قوي من حارس الشيخ زايد في القسم الرابع
الأوضاع تزداد سوء.. القافلة 123 من "زاد العزة" تصل غزة
متى يتم خصم 50% من الأجر المكمل للموظف لمدة 6 أشهر.. قانون الخدمة المدنية يجيب
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

محافظ كفر الشيخ يفتتح مركز جراحات الجهاز الهضمي بمستشفى سيدي غازي.. صور

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ
محمود زيدان

افتتح اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، مركز جراحات وأورام ومناظير الجهاز الهضمي والكبد والبنكرياس بمستشفى سيدي غازي المركزي، التي تأتي ضمن المستشفيات النموذجية على مستوى المحافظة، في إطار جهود المحافظة للارتقاء بالمنظومة الصحية وتحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد أبو السعد، وكيل وزارة الصحة، وأيمن غالي، رئيس مدينة سيدي غازي، والدكتور هيثم محمد عبده، مدير مستشفى سيدي غازي، والدكتور أحمد السعدي، مدير وحدة الجهاز الهضمي.

أوضح محافظ كفرالشيخ أن المركز يُعد إضافة نوعية للقطاع الصحي بالمحافظة، حيث يضم 42 سريرًا و20 غرفة مجهزة وفق أحدث المعايير الطبية، بما يسهم في تقديم خدمة علاجية متكاملة لمرضى جراحات الجهاز الهضمي والكبد والبنكرياس، وتقليل فترات الانتظار، وتخفيف العبء عن المرضى وأسرهم.

أشار محافظ كفرالشيخ إلى أن المركز يضم تخصصات دقيقة تشمل جراحات الجهاز الهضمي للأطفال، ووحدة زرع الكبد، وعيادة الأشعة التداخلية وحقن الأورام، ووحدة التأهيل النفسي، وقسم التغذية العلاجية، وعيادة علاج الألم، مؤكدًا أن هذه الخدمات تمثل نقلة نوعية في مستوى الرعاية الصحية المقدمة داخل المستشفيات المركزية.

أكد محافظ كفرالشيخ أن هذه التوسعات تأتي ضمن خطة الدولة لتحويل المستشفيات المركزية إلى مراكز تميز طبي قادرة على تقديم خدمات تشخيصية وعلاجية متقدمة، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 لتطوير منظومة الرعاية الصحية الشاملة، مشددًا على استمرار دعم المحافظة للقطاع الصحي من خلال توفير التجهيزات الحديثة والأطقم الطبية المؤهلة.

شدد محافظ كفرالشيخ على أن المحافظة مستمرة في تنفيذ خطط تطوير المستشفيات والمنشآت الطبية، ورفع كفاءة الخدمات العلاجية، وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية، بما يضمن تقديم خدمة صحية آمنة ومتميزة تليق بأهالينا، تنفيذًا لتوجيهات  الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

جدير بالذكر أن مركز جراحات الجهاز الهضمي والكبد والبنكرياس بمستشفى سيدي غازي المركزي، ومنذ افتتاحه التجريبي، نجح في إجراء 256 عملية جراحية، وتقديم 67 حالة علاج تحفظي ناجح، والتعامل مع 43 حالة مضاعفات ما بعد العمليات، واستقبال 573 حالة بالعيادات الخارجية، إلى جانب تقديم الرعاية لـ 108 حالات بعناية جراحات الجهاز الهضمي، بما يعكس كفاءة الأطقم الطبية وجاهزية المركز لتقديم خدمات متقدمة لأهالي المحافظة.

كفر الشيخ محافظ كفر الشيخ أخبار كفر الشيخ

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 .. ترقبوها هنا

الذهب

575 جنيها زيادة للجرام| جنون في أسعار الذهب.. وهذه قيمة عيار 24 الآن

وزير التربية والتعليم

موعد انتهاء اجازة نصف العام 2026 لطلاب المدارس ..قرار عاجل من التعليم

طلاب

تعليم القاهرة تعلن نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي

مشغولات ذهبية

نحو 7700 جنيه للجرام.. صعود صاروخي في أسعار الذهب بمصر

الزمالك والمصري

قناة مفتوحة تذيع مباراة الزمالك والمصري بكأس الكونفدرالية الإفريقية

أرشيفية

أسعار الذهب اليوم الأحد 25 يناير في الأسواق |فيديو

سعر الذهب

الجرام زاد 700 جنيه.. قفزة غير مسبوقة في سعر الذهب عيار 21

جانب من العمليات الجراحية بسوهاج

جهود مكثفة ونجاحات متتالية لقسم العيون بمستشفي سوهاج الجامعي.. إجراء 85 عملية مياه بيضاء خلال يوم

منتجات الألبان ارشيفيه

سعر كيلو اللبن بـ22 جنيها.. تعرف على أسعار الألبان ومشتقاتها بأسواق الوادي الجديد

فتاوى

فتاوى| رزقت بمولود فهل يجوز أن أذبح عنه شاة واحدة؟.. هل يجوز صيام الكفارة شهرين قمريين أحدهما غير كامل؟.. صحة حديث نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر؟.. داعية يكشف الحقيقة

سعر الذهب اليوم.. عيار 21 الآن مباشر

احتفالاً بعيد الشرطة.. محافظ الشرقية ومدير الأمن يضعان إكليل الزهور على النصب التذكاري

محافظ الشرقية يُهنئ رجال الأمن بعيد الشرطةالـ 74

3 أيام عطلة.. إجازة 25 يناير2026 بعد قرار مجلس الوزراء

العندليب الاسمر

العندليب الأبيض يثير غضب أسرة حليم.. تشويه اسم الفنان الراحل يصل للقضاء

الفنان محمود حجازي

أول رد من الفنان محمود حجازي على أزمة ضـ ـرب طليقته

صورة ارشيفية

رعاية المبتسرين: 16مليون جنيه لحماية حديثي الولادة بالمناطق الأكثر احتياجًا

