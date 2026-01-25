«أمن كفر الشيخ» يوزع الهدايا على المواطنين احتفالاً بعيد الشرطة | صور

شهد ميدان النصر أشهر ميادين محافظة كفر الشيخ، اليوم مظاهر احتفالات عيد الشرطة الـ 74، وسط أجواء يسودها المحبة والبهجة والسعادة.

وحرص رجال الأمن في كفر الشيخ مشاركة المواطنين على توزيع الورود والهدايا احتفالاً بهذه المناسبة الخالدة، بتوجيهات اللواء إيهاب عطية، مدير أمن كفر الشيخ.

كما حرص اللواء دكتور سامح العزب، مدير إدارة المرور بكفر الشيخ، على توزيع الورود والأعلام والهدايا الرمزية على قائدي السيارات والمارة والأطفال، وسط أجواء المحبة.

وفي سياق متصل، هنأ اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، القيادة السياسية ووزير الداخلية، والشعب المصري بمناسبة عيد الشرطة المصرية الذي يوافق الخامس والعشرين من يناير من كل عام.