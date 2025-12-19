قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

بعد واقعة المترو.. نصائح للتصرف الذكي في الأماكن العامة| فيديو

منى صلاح، أخصائي الإرشاد النفسي
منى صلاح، أخصائي الإرشاد النفسي
البهى عمرو

كشفت منى صلاح، أخصائي الإرشاد النفسي، عن أهمية التعامل مع المواقف المحرجة أو غير المريحة في الأماكن العامة بطريقة هادئة ومدروسة، مشيرة إلى أن التفاعل الذكي والوعي الشخصي يعكس مدى احترام الفرد للآخرين دون الدخول في صراعات أو مواجهات غير ضرورية.

وأضافت منى صلاح، خلال لقاء مع حياة مقطوف وسارة مجدي في برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، أن التصرف في الأماكن العامة يتطلب وعيًا بالسلوكيات المقبولة والمعايير الاجتماعية الخاصة بكل مكان، مثل المقاهي أو المترو أو قاعات المحاضرات، مشددة على أن احترام المساحات الشخصية للآخرين واتباع قواعد الآداب العامة يساهم في تجنب التوتر والصدامات.

وأوضحت منى صلاح، أن ردود الفعل العنيفة أو الغاضبة غالبًا ما تعكس انفعالات شخصية أكثر من كونها حلاً للموقف، وأن التحكم بالانفعالات والتصرف بهدوء يزيد من القدرة على إدارة المواقف بشكل سليم.

وأكدت أن تحليل سلوك الآخرين والتصرف وفقًا للقيم الأخلاقية والاحترام المتبادل يعكس مستوى النضج الشخصي والوعي النفسي، موضحة أن أهم ما يجب التركيز عليه هو السلامة النفسية للفرد وعدم السماح لأي موقف أن يغير من تفكيره أو يعكر حياته اليومية.

المترو الإرشاد النفسي السلامة النفسية قناة صدى البلد واقعة المترو

