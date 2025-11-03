قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

وزيرة الخارجية البريطانية: أهالي غزة لا يمكنهم الانتظار للحصول على معونات

إيفيت كوبر
إيفيت كوبر
هاجر رزق

أكدت إيفيت كوبر وزيرة الخارجية البريطانية، أن أهالي غزة لا يمكنهم الانتظار للحصول على معونات، مشددة على أنه ليس أمامنا وقت نضيعه لتوفير المعونات، وإحراز تقدم تجاه إحلال السلام، و ذلك بحسب قناة "روسيا اليوم".

وأضافت أنه "لاحقا لعملية السلام بقيادة الولايات المتحدة، والخطط لزيادة كبيرة في المعونات لغزة، نحتاج إلى زيادة في عدد المعابر، وتسريع رفع القيود، كما نحتاج لأن يتمكن عدد أكبر من الوكالات من الدخول بالمساعدات".

وقالت كوبر في بيان إن "المساعدات البريطانية الضرورية، بما فيها مواد غذائية وإمدادات لتوفير المأوى، جاهزة في المستودعات وفي انتظار دخولها. توجد حاجة ماسة للدعم الإنساني، وأهالي غزة لا يمكنهم الانتظار".

وشدد الوزيرة البريطانية على أنه "إلى جانب المساعدات الغذائية، نحتاج إلى زيادة سريعة بلوازم المأوى والرعاية الطبية. ذلك يشمل الدعم العاجل للأمهات الحوامل"، مضيفة أنه "ليس أمامنا أي وقت نضيعه لتوفير المعونات، وإحراز تقدم هادف تجاه إحلال سلام دائم".

وبحسب بيان صاد عن وزارة الخارجية البريطانية، فإن الوزيرة كوبر ستزور الأردن اليوم للدعوة إلى زيادة في المعونات التي تدخل غزة باعتبارها خطوة حيوية تجاه مسار حقيقي نحو السلام.


إلى ذلك، ستعلن كوبر أيضا تقديم 6 ملايين إسترليني من التمويل لرعاية الأمهات الحوامل في مناطق الصراع، بما في ذلك في غزة، وتخصيص مليون إسترليني من التمويل البريطاني لتدريب قوات الأمن الفلسطينية في الضفة الغربية لبناء قدراتها وإمكاناتها لحفظ الأمن في دولة فلسطين.
و أكدت  أن "المملكة المتحدة تعمل على تكثيف الجهود الإنسانية في أنحاء الشرق الأوسط، ويعتبر الأردن مركزا أساسيا لتنسيق وإيصال المعونات".
و ستزور كوبر مستودعا للاطلاع بنفسها على المساعدات الجاهزة للدخول للقطاع، حيث توجد حاجة عاجلة للسماح بدخول مزيد من المعونات إلى غزة، ورفع القيود، وفتح مزيد من المعابر.

وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر الولايات المتحدة المساعدات فلسطين

