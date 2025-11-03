محافظ الشرقية يؤدي صلاة الجنازة ويشيع جثمان رئيس مركز ومدينة ديرب نجم

أدي المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية صلاة الجنازة على صلاح سالم رئيس مركز ومدينة ديرب نجم ، وذلك بمسقط رأسه بقرية بني أيوب التابعة لرئاسة مركز ومدينة أبو حماد.

كما شهد محافظ الشرقية تشييع جثمان الفقيد الكريم وقدم واجب العزاء والمواساة لأسرته داعياً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وللأسرة خالص العزاء والصبر والسلوان.

أكد محافظ الشرقية أن الفقيد الكريم كان مثالاً يحتذى به في العمل والنشاط والمتابعة المستمرة وتنفيذ المهام المُكلف بها على أكمل وجه خلال رحلة عمله وعطاءه داخل أروقة الجهاز التنفيذي بمحافظة الشرقية وكان يتمتع بسيرة طيبة بين زملائه، مشيرًا إلى أن المحافظة فقدت أحد أبنائها المخلصين الذين قدموا الكثير في خدمة المواطنين.

ومن جانبها أعربت أسرة الراحل الكريم عن تقديرها لمحافظ الشرقية لحرصه على تقديم واجب العزاء والمواساة لهم في وفاه فقيدهم الكريم.

رافق المحافظ في تأدية واجب العزاء الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبني عبد العزيز نائبي المحافظ واللواء عبد الغفار الديب سكرتير عام المحافظة ومحمد كُجَك السكرتير العام المساعد للمحافظة والعميد أ.ح أحمد شعبان المستشار العسكري للمحافظة وعدد من القيادات التنفيذية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري الإدارات العامة والنوعية بالديوان العام ونواب البرلمان.