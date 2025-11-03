وزير الخارجية: نرفض الإجراءات الأحادية المخالفة للقانون الدولي في حوض النيل الشرقي

أكد وزير الخارجية، الدكتور بدر عبد العاطي، رفض مصر الإجراءات الأحادية المخالفة للقانون الدولي في حوض النيل الشرقي، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

وأكد د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية على أهمية التعاون في حوض النيل وفقاً للقانون الدولي لاسيما مبادئ عدم الإضرار والإخطار المسبق والتشاور والتوافق للحفاظ على مصالح جميع دول الحوض.وشدد على الرفض التام للإجراءات الأحادية المخالفة للقانون الدولي في حوض النيل الشرقي.

وأوضح أن مصر تتابع التطورات بصورة لصيقة وستتخذ كافة الإجراءات التي يكفلها لها ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي لحماية أمنها المائي.

جاء ذلك خلال جولة الحوار الاستراتيجي بين مصر والولايات المتحدة حول القضايا الأفريقية، حيث ترأس الجانب المصرى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، فيما ترأس الجانب الأمريكي مسعد بولس كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشئون العربية والأفريقية، وبحضور "مايكل ريجاس" نائب وزير الخارجية للإدارة والموارد، وذلك يوم الأحد ٢ نوفمبر.







