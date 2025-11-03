قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
انقلاب ميكروباص وإصابة 6 من ركابه بطريق إسكندرية الصحراوى
7 سنن مهجورة حرص عليها رسول الله عند نزول المطر.. هل تعرفها؟
الخارجية: قلقون إزاء تردي الأوضاع الإنسانية في الفاشر
صادرات الصناعات الكيماوية تتخطى 6.8 مليار دولار بنمو 10% خلال 9 أشهر من 2025
مدبولي: مصر تنفذ مشروعًا قوميًا للصوامع لزيادة السعة التخزينية للقمح في 17 محافظة
زلزال أفغانستان يتسبب في أضرار جسيمة بمسجد مزار شريف الأزرق.. فيديو
رئيس الوزراء: الصراعات تحرم الشعوب من حقوقها الأساسية.. ومجاعة غزة أبرز شاهد
مصابون في قصف بمسيرة إسرائيلية وتكثيف لإطلاق النار قبالة سواحل غزة
إصابة 7 أشخاص في انقلاب سيارة ميكروباص بالزقازيق
رئيس الوزراء: مصر تخطط لاستضافة مؤتمر دولي لإعادة إعمار قطاع غزة
مهلة نزع سلاح حزب الله تقترب.. تصاعد القلق في إسرائيل ولبنان
هبوط جديد يضرب سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 يفقد 560 جنيهًا من قيمته
حوادث

إصابة 7 أشخاص في انقلاب سيارة ميكروباص بالزقازيق

محمد الطحاوي

أصيب 7  أشخاص بكدمات وسحجات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد اثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق ابو حسانين - الشبانات بمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية وتم نقل المصابين إلى مستشفى الأحرار بالزقازيق وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفى الأحرار بالزقازيق يفيد استقبال 7 أشخاص مصابين بكدمات وسحجات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم.

وبالانتقال والفحص تبين حدوث إصابتهم اثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق ابو حسانين – الشبانات بمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية وتم نقل المصابين إلى مستشفى الأحرار بالزقازيق وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

