إصابة 7 أشخاص في انقلاب سيارة ميكروباص بالزقازيق

أصيب 7 أشخاص بكدمات وسحجات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد اثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق ابو حسانين - الشبانات بمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية وتم نقل المصابين إلى مستشفى الأحرار بالزقازيق وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفى الأحرار بالزقازيق يفيد استقبال 7 أشخاص مصابين بكدمات وسحجات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم.

وبالانتقال والفحص تبين حدوث إصابتهم اثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق ابو حسانين – الشبانات بمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية وتم نقل المصابين إلى مستشفى الأحرار بالزقازيق وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.