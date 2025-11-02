قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

على البرمجة.. 4 دورات تدريبية لتأهيل 286 شابا وفتاة بالشرقية

محمد الطحاوي

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية على الدور الحيوي والهام لمركز التدريب وتنمية الموارد البشرية ومجهوداته لنشر ثقافة التدريب والتطوير المستمر للوصول إلى جهاز إداري كفء , وتصميم وتنفيذ برامج تدريبية طبقاً لتقييم الإحتياجات التدريبية لطالبي الخدمة وإعداد كوادر قيادية مؤهلة للعمل بفاعلية وكذلك تخريج مدربين طبقاً للمعايير الدولية للمساهمة في تحسين مستوى أداء العاملين بالجهاز الإداري وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

ومن جانبه أوضح ممدوح الشرقاوي مدير مركز التدريب وتنمية الموارد البشرية أن المركز يقوم بتدريب الشباب والفتيات على جميع البرامج الخاصة بالحاسب الألي والتدريب على البرامج المتخصصة (هندسة جرافيك وتصميم - البرمجة) ويمنح دورات ( التنمية البشرية - الموارد البشرية - بنوك بورصة - تحكيم دولي ).

واشار إلى أن المركز خلال شهر أكتوبر الماضي قام بتنفيذ٤ دورات تدريبية لعدد ٢٨٦ شاب وفتاة من أبناء المحافظة.

يذكر أن المركز يضم نخبة من المدربين المتخصصين ذوي الكفاءة والخبرة ويقوم بإستقبال الطلبة والعاملين بالجامعة وجميع فئات المجتمع لإعدادهم وتدريبهم على الدورات بما يتناسب مع تخصصاتهم ، كما يُعد المركز من أكبر المؤسسات التعليمية الحكومية في مجال الحاسب الآلي والمتدرب يحصل علي شهادة مختومة بشعار الجمهورية مع نهاية كل برنامج تدريبي.

الشرقية محافظ الشرقية وتنمية الموارد البشرية العاملين بالجهاز الإداري

