حركة تنقلات محدودة بين رؤساء المراكز والمدن بالشرقية

أصدر المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية القرار رقم 3888 لسنه 2025 م بإعادة تنظيم العمل بين عدد من رؤساء المراكز والمدن ونوابهم بدائرة المحافظة.

وذلك علي النحو التالي..أحمد علي شحاته ضاحي رئيس حي أول الزقازيق للعمل بوظيفة رئيس مدينة القنايات وعبد العاطي عبد الفتاح علي رئيس مركز ومدينة مشتول السوق للعمل بوظيفة رئيس حي أول الزقازيق وعمرو مصطفي محمد رئيس مدينة صان الحجر القبلية للعمل بوظيفة رئيس مدينة منشأة أبو عمر وعاطف صالح عبده محمد رئيس مدينة منشأة أبو عمر للعمل بوظيفة نائب رئيس مركز ومدينة الحسينية ومحمد عبد المنعم رمضان نائب رئيس مركز ومدينة الحسينية للعمل بوظيفة نائب رئيس مركز ومدينة فاقوس .

أكد محافظ الشرقية أن هذا القرار جاء بعد متابعه دقيقة لأداء رؤساء المراكز والمدن والأحياء واعاده تنظيم العمل بينهم وفي إطار خطه المحافظة لتحسين مستوى أداء العاملين بالجهاز الإداري وللإرتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكداً على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.

وعقب صدور حركة التنقلات المحدودة حرص محافظ الشرقية علي عقد اجتماع مع رؤساء مدن القنايات ومنشأة أبو عمر وحي أول الزقازيق في حضور محمد كجك السكرتير العام المساعد للمحافظة وذلك للتأكيد على ضرورة الإهتمام بأعمال النظافة والتجميل ورفع تراكمات القمامة من الشوارع والميادين أولاً بأول لخلق جو بيئي وصحي للمواطنين وكذلك التواجد الدائم بالشارع والإلتحام بالمواطنين والتعرف على احتياجاتهم على الطبيعة ومتابعة نسب تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها وتذليل كافة العقبات امام الشركات المنفذة لسرعة الإنتهاء منها طبقاً للجدول الزمني المحدد وتقديم افضل الخدمات للمواطنين.