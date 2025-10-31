الأمن يداهم مصنعا لإعادة تدوير النفايات الخطرة بالشرقية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مصنع بدون ترخيص بالشرقية لإعادة تدوير النفايات الإلكترونية الخطرة بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة قيام أحد الأشخاص بإدارة مصنع "بدون ترخيص" - كائن بدائرة قسم شرطة العاشر من رمضان بالشرقية - لإعادة تدوير النفايات الإلكترونية الخطرة بصورة عشوائية من شأنها التأثير سلباً على البيئة المحيطة وصحة المواطنين لاستخراج منتج نهائى لمعادن (حديد – قصدير – زهر) لتحقيق أرباح مالية غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المصنع المشار إليه وأمكن ضبط (المدير المسئول)، وعُثر بداخل المصنع على (325 طن مواد خام ومنتج نهائى لنفايات إلكترونية خطرة وفحم صناعى).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار مكافحة جرائم تدوير المخلفات الإلكترونية الخطرة من خلال مصانع عشوائية تفتقد للاشتراطات الصحية والمعايير البيئية، ما يؤدى للإضرار بالصحة العامة للمواطنين.