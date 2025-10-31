قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سحر وشعوذة.. سقوط دجال العطارين لقيامه بالنصب على المواطنين
دهس 4 أشخاص بسيارة والده.. القبض على طالب بالمنيا
بشير العدل: رئاسة مصر لمنظمة الإنتوساى يرسخ مكانتها كدولة رائدة فى الشفافية والنزاهة
اتجاه قوي داخل الزمالك لإقالة فيريرا.. والسوبر المصري الفرصة الأخيرة
وزير الكهرباء عن المتحف الكبير: مصر مازالت تبهر العالم وتصنع التاريخ
أجرأ حوار في حياته.. رونالدو يفجر المفاجآت بدون رقابة مع بيرس مورجان
الدولي للإعلام الرقمي بفرنسا: افتتاح المتحف المصري الكبير يؤكد ريادة مصر الحضارية
الكشف عن مُخطط ميسي للإطاحة بــ لابورتا من برشلونة
مطار القاهرة الدولي يتزين بلوحات الترويج لافتتاح المتحف المصري الكبير .. صور
آدم كايد يغيب عن الزمالك في السوبر المصري أمام بيراميدز بسبب الإصابة
محمد صلاح على أعتاب إنجازين تاريخيين أمام أستون فيلا
أسعار تركيب عدادات المياه في مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

الأمن يداهم مصنعا لإعادة تدوير النفايات الخطرة بالشرقية

المضبوطات
المضبوطات
مصطفى الرماح

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مصنع بدون ترخيص بالشرقية لإعادة تدوير النفايات الإلكترونية الخطرة بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة قيام أحد الأشخاص بإدارة مصنع "بدون ترخيص" - كائن بدائرة قسم شرطة العاشر من رمضان بالشرقية - لإعادة تدوير النفايات الإلكترونية الخطرة بصورة عشوائية من شأنها التأثير سلباً على البيئة المحيطة وصحة المواطنين لاستخراج منتج نهائى لمعادن (حديد – قصدير – زهر) لتحقيق أرباح مالية غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المصنع المشار إليه وأمكن ضبط (المدير المسئول)، وعُثر بداخل المصنع على (325 طن مواد خام ومنتج نهائى لنفايات إلكترونية خطرة وفحم صناعى).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار مكافحة جرائم تدوير المخلفات الإلكترونية الخطرة من خلال مصانع عشوائية تفتقد للاشتراطات الصحية والمعايير البيئية، ما يؤدى للإضرار بالصحة العامة للمواطنين.

النفايات الخطرة تدوير النفايات الخطرة الشرقية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

قفز 600 جنيه فجأة.. سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد الزيادة الجديدة

المتحف المصري الكبير

بالساعة والتاريخ| موعد حفل افتتاح المتحف المصري الكبير.. صور

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 فاق التوقعات

إعصار

عاصفة القرن.. إعصار يضرب هايتي ووفاة 30 شخصا وفقدان العشرات

المتحف المصري الكبير

القنوات الناقلة لحفل افتتاح المتحف المصري الكبير

سعر الذهب

سعر الذهب صباح اليوم الجمعة 31-10-2025

عبد الباسط عبد الصمد

وفاة نجل الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.. موعد الجنازة

سعر الذهب

سعر أكبر عيار ذهب اليوم 31-10-2025

ترشيحاتنا

أحدث أخبار التكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا.. أفضل سماعات أذن لاسلكية بالأسواق.. وساعة Galaxy Watch FE بخصم كبير

كيا تيلورايد هايبرد موديل 2027

كيا تيلورايد هايبرد 2027 تظهر لأول مرة

هيونداي فينيو موديل 2026

شاهد| هيونداي فينيو 2026 الجديدة

بالصور

لتشغيلها.. إشارة مرور تستغرق 10 أشهر و2.4 مليون دولار

إشارة مرور
إشارة مرور
إشارة مرور

بعد تفكك الهيكل.. عيوب تسلا سايبرتراك تتفاقم بعد سقوط شريط الإضاءة

تسلا
تسلا
تسلا

للتخلص الآمن من المخلفات الزراعية.. تجميع 457 ألف طن قش أرز بالشرقية

قش الأرز
قش الأرز
قش الأرز

بعد تسريحهم.. مهندسو تسلا يتحدون إيلون ماسك بسيارة كوبيه فاخرة

Speedster
Speedster
Speedster

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: هات ايدك يا ولا وتعالى نجري ..!!

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل نحن نحب من يُشبهنا أم من يُكملنا ؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: المتحف المصري إنجاز وأمانة

د. هبة النجار

د.هبة النجار تكتب: مصر.. وطن السلام

المزيد