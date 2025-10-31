قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هدية مصر للعالم.. افتتاح المتحف المصري الكبير غدًا في احتفال أسطوري
الصحة تنظم ورشة عمل لتعزيز الوعي بمخاطر مقاومة مضادات الميكروبات
كريم الشناوي: السادة الأفاضل مغامرة حقيقية.. وراهنت على الاختلاف
رقص بملابس خادشة.. القبض على صانعة محتوى جديدة بالإسكندرية
من يحق لهم دخول المتاحف مجانا؟.. خبير يجيب
إدارة ترامب تمدد مهمة الحرس الوطني في العاصمة واشنطن حتى نهاية فبراير
موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش بالدوري المصري
چايكا اليابانية: نستعد لإطلاق مركز المتحف المصري الكبير للترميم والبحث العلمي
تريند الزي الفرعوني.. كيف تحول صورتك لملك فرعوني باستخدام الذكاء الاصطناعي؟
أدهش العالم بحضارة استثنائية.. شيخ الأزهر يهنئ الرئيس السيسي والشعب بافتتاح المتحف المصري الكبير
أحدث ظهور لـ رحمة محسن بأحد أماكن السهر بعد أزمتها الأخيرة
أقرب محطة مترو من المتحف المصري الكبير وأسعار تذاكر الدخول
حوادث

جريمة تهز الشرقية.. أب يضرب ابنته حتى الموت

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد الطحاوي

شهدت قرية النخاس التابعة لمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية جريمة إنسانية بشعة كان بطلها أب بعدما أقدم على ضرب طفلته الصغيرة "جيهان"، البالغة من العمر 12 سنة، حتى لفظت أنفاسها الأخيرة وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة والتي صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية وتم ضبط الاب المتهم.

كانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغاً بوصول طفلة في حالة حرجة، مصابة بكدمات وجروح متفرقة بالجسم، ولفظت أنفاسها الأخيرة فور دخولها المستشفى وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، التي أمرت بانتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثمان لبيان سبب الوفاة.

وكشفت التحريات الأولية، أن الطفلة كانت تقيم مع والدتها منذ خمس سنوات بعد انفصال والديها، إلا أن والدها طالب مؤخرا بعودتها إلى حضانته بدعوى "الصلح ولمّ الشمل"، وهو ما تم بالفعل قبل نحو شهرين فقط، لكن الأمر سرعان ما تحول إلى مأساة إنسانية بعد أن بدأ الأب في ضرب الطفلة والتعدي عليها بشكل متكرر.

تم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة والتي صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية وضبط الأب وتحرير محضر بالواقعة.

الشرقية بمحافظة الشرقية قرية النخاس لمركز الزقازيق

