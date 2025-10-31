قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

التوسع في إنشاء منشآت صحية جديدة بالشرقية.. تفاصيل

وزير الصحة ومحافظ الشرقية
وزير الصحة ومحافظ الشرقية
عبدالصمد ماهر

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، لمتابعة معدلات الإنجاز في المشروعات الصحية الجارية، والتوسع في تنفيذ منشآت صحية جديدة بالمحافظة، مؤكدًا أهميتها الجغرافية وكثافتها السكانية التي تبلغ نحو 8 ملايين مواطن.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزير اطلع على معدلات التنفيذ بعدد من المشروعات الصحية بمحافظة الشرقية، وتباحث مع المحافظ حول أي معوقات محتملة والعمل على تذليلها فورًا بالتعاون مع الجهات المعنية، لضمان الإنتهاء من هذه المشروعات وفق الجداول الزمنية المحددة، مشددًا على تجهيزها بأحدث المعايير والتوصيات العالمية.

تقارير الاستلام الابتدائي للمخازن الاستراتيجية

وأضاف أن الوزير استعرض تقارير الاستلام الابتدائي للمخازن الاستراتيجية بالمحافظة والموقف التنفيذي لبعضها، بالإضافة إلى مشروعات التطوير ورفع الكفاءة الجارية، حيث شدد على استمرار تقديم الخدمات الطبية بانتظام بالتوازي مع تنفيذ هذه المشروعات، ووجه بإعداد تقارير دورية للمتابعة والتقييم المستمر لمنظومة المشروعات.

حضر الاجتماع الدكتور بيتر وجيه، مساعد الوزير للشؤون العلاجية، والدكتور شريف مصطفى، مساعد الوزير للمشروعات القومية، والدكتورة رشا الشرقاوي، رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية، والدكتور محمد عبد الحكيم، رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي.

