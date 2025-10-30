إصابات خطيرة.. القبض على طرفي مشاجرة الشرقية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطعى فيديو تم تداولهما بمواقع التواصل الاجتماعى تضمنا نشوب مشاجرة ومصابين بالشرقية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 30 الجارى، تبلغ لمركز شرطة أبو كبير بالشرقية بنشوب مشاجرة بين طرف أول عامل "مصاب بجرح قطعى بالرقبة" تم حجزه بالمستشفى، وطرف ثان عامل خردة "مصاب بجرح بالرأس" وزوجته "تم ضبطهما"، تعدى خلالها الطرفان على بعضهما بالضرب باستخدام سلاح أبيض، محدثين إصابتهما المنوه عنها بسبب خلافات حول لهو الأطفال.

أمكن ضبط السلاح الأبيض المستخدم فى التعدى، وبمواجهة الطرف الثانى اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.