لعب العيال يتحول لمشاجرة بالأسلحة البيضاء في القليوبية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن نشوب مشاجرة بين مجموعة من الأشخاص بالقليوبية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 2 مايو الماضى تبلغ لقسم شرطة أول بنها بالقليوبية بحدوث مشاجرة بين طرف أول : (3 أشخاص – سيدة" مصابة بجروح مفرقة ") طرف ثان (6 أشخاص) جميعهم مقيمين بدائرة القسم لخلافات حول الجيرة ولهو الأطفال قاموا على إثرها بالتعدى على بعضهم بإستخدام الأسلحة البيضاء.

أمكن ضبط طرفى المشاجرة فى حينه ، وبحوزتهم الأسلحة المستخدمة فى التعدى ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.