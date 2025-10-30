مالك مطعم ومقاول.. القبض على طرفى مشاجرة بدمياط

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضرر خلاله مالك مطعم من عدد من عمال البناء لقيامهم بالتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته بدمياط.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 27 الجارى تبلغ لقسم شرطة دمياط الجديدة بحدوث مشاجرة بين طرف أول مالك مطعم "مصاب بجروح وكسر بالأنف ، وطرف ثان مقاول "مصاب بسحاجات"، لقيام الثانى بإسقاط بعض مواد البناء على المطعم الخاص بالأول حال قيامه بأعمال بناء بعقار تحت الإنشاء ملاصق للمطعم ، تبادلا خلالها التعدى بالضرب، وإحدث الإصابات المشار إليها.

أمكن ضبط طرفى المشاجرة ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.