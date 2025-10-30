التحقيق في واقعة مشاجرة طالبتين بمدرسة المعلمات في دمنهور

تباشر جهات التحقيق بدمنهور التحقيق في واقعة مشاجرة طالبتين بمدرسة المعلمات بدمنهور، التي أثارت جدلا واسعا خلال الساعات القليلة الماضية عبر منصات التواصل الاجتماعي من خلال توثيق الواقعة بفيديوهات تم تداولها من قِبل مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.

وضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، الطالبتين اللتين ظهرا في مقطع فيديو إثر تعديهما على بعضهما البعض داخل وخارج فناء مدرسة المعلمات بمدينة دمنهور، وسط الطالبات بالمدرسة.

وقد شهدت مدينة دمنهور واقعة مؤسفة، حيث نشبت مشاجرة بين طالبتين بمدرسة المعلمات بدمنهور، إذ تعدوا بالضرب على بعضهما البعض وسط الطالبات داخل وخارج فناء المدرسة، وسط حالة من الذهول انتابت الحضور.

تم تحرير المحضر اللازم، وجارٍ عرضهما على جهات التحقيق، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.