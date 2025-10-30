«صحح مفاهيمك».. أوقاف البحيرة تنظّم ندوات توعوية حول خطورة التنمر بمدارس المحافظة

نظمت مديرية أوقاف البحيرة، بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم، عددًا من الندوات والقوافل الدعوية بعددٍ من مدارس المحافظة، تحت عنوان "التنمر سلوك مرفوض ومخالف لتعاليم الإسلام"، ضمن فعاليات مبادرة «صحح مفاهيمك» التي تنفذها الوزارة في مختلف محافظات الجمهورية، برعاية الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وبمشاركة نخبة من أئمة ودعاة وزارة الأوقاف.

تناولت الندوات بيان خطورة ظاهرة التنمر وآثارها النفسية والاجتماعية، وبيّنت أن هذا السلوك يتنافى مع قيم الدين الحنيف، الذي يدعو إلى الاحترام المتبادل، والرحمة، والتعاون، ونبذ السخرية والعنف بجميع أشكالهما، بما يُسهم في تحقيق بيئة مدرسية آمنة وصحية يسودها التفاهم والمحبة.

وأكّد المشاركون أن الإسلام دين الرحمة والعدل والمساواة، مستشهدين بقول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَومٌ مِنْ قَومٍ} [الحجرات:11]، وبقول النبي ﷺ: «المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده»، [رواه البخاري ومسلم]، مشددين على ضرورة غرس هذه القيم في نفوس النشء منذ الصغر؛ لبناء جيلٍ واعٍ ومتحضر.

وتأتي هذه الندوات في إطار الجهود المستمرة لوزارة الأوقاف في بناء الوعي القويم، وتصحيح المفاهيم المغلوطة، وترسيخ القيم الأخلاقية والمجتمعية السليمة بين الطلاب، تنفيذًا لأهداف مبادرة «صحح مفاهيمك» الرامية إلى حماية المجتمع من السلوكيات السلبية وتعزيز الانتماء الوطني.