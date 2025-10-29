أوقاف كفر الشيخ تنظّم ندوة توعوية حول خطورة التنمر وقيمة التسامح

نظمت مديرية أوقاف كفر الشيخ ندوة توعوية بمدرسة الشهيد أبو العينين سمية الابتدائية تحت عنوان: "خطورة التنمر وتصحيح المفاهيم المغلوطة وقيمة التسامح"، وذلك ضمن فعاليات مبادرة «صحح مفاهيمك» التي تنفذها وزارة الأوقاف بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، برعاية الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وإشراف الشيخ معين رمضان يونس، مدير المديرية.

تناولت الندوة خطورة ظاهرة التنمر باعتبارها سلوكًا مرفوضًا يتنافى مع تعاليم الإسلام السمحة، التي تدعو إلى الرفق وحسن التعامل مع الآخرين ونشر روح التسامح والمودة، مؤكدةً أن السخرية والاستهزاء والتقليل من شأن الآخرين من صور التنمر المرفوضة شرعًا؛ لما تسببه من كراهية وبغضاء بين أفراد المجتمع، مصداقًا لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ﴾ [الحجرات: 11].

كما شددت الندوة على أهمية احترام مشاعر الآخرين، والابتعاد عن الأذى اللفظي والنفسي، مؤكدة أن التسامح والرحمة من القيم الإنسانية الراقية التي تُسهم في ترسيخ ثقافة الاحترام والتعاون، وبناء مجتمع يسوده التآلف والتراحم.

وتأتي هذه الندوة في إطار جهود وزارة الأوقاف المستمرة لنشر القيم الأخلاقية والتربوية في المدارس، وتعزيز الوعي بخطورة السلوكيات السلبية، وترسيخ مبادئ التسامح والاحترام المتبادل، ضمن المبادرات التوعوية التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع مؤسسات الدولة المختلفة.