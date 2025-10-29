ضمن مبادرة «صحح مفاهيمك».. أوقاف الإسماعيلية تنظم فعاليات توعوية بالمدارس

نظّمت مديرية أوقاف الإسماعيلية، بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم، ندوة توعوية بمدرسة السيدة خديجة، برعاية الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وإشراف الشيخ عبدالخالق محمد عطيفي، مدير المديرية، في إطار مبادرة «صحح مفاهيمك» التي تُنَفِّذها وزارة الأوقاف لنشر الفكر الوسطي وترسيخ القيم الدينية والأخلاقية بين النشء.

قدّمت الندوة الدكتورة رانيا مصطفى، الواعظة المعتمدة بوزارة الأوقاف، حيث تناولت عددًا من الموضوعات التربوية والسلوكية، مؤكدة أهمية ترسيخ قيم التسامح والاحترام والانتماء للوطن، وتنمية الوعي الأخلاقي لدى الطلاب بما يُسهم في بناء الشخصية المتوازنة الواعية.

وأكدت مديرية أوقاف الإسماعيلية، على استمرار التعاون البنّاء مع مديرية التربية والتعليم في تنفيذ فعاليات مبادرة «صحح مفاهيمك» بمختلف الإدارات التعليمية بالمحافظة، دعمًا لرسالة وزارة الأوقاف في إرساء المفاهيم الصحيحة، وتعميق الانتماء الوطني، وبناء وعي مستنير يسهم في ترسيخ مبادئ الوسطية والاعتدال في المجتمع.