لجنة المسابقات: لم نتسلم أي مقترحات من حلمي طولان بشأن كأس العرب
رابطة الأندية: من المستحيل تأجيل مباريات الدوري المصري
مع كامل احترامي.. كلمة السر في قضية اتهام اليوتيوبر محمد عبدالعاطي بنشر فيديوهات خادشة
محمد سامي: أي حد اختلفت معاه في الشغل فاشل
دخول 10 شاحنات مساعدات كويتية ضمن القافلة الـ60 من البوابة الفرعية لميناء رفح البري
وزير المالية: 50% من الموازنة العامة يتجه إلى الإنفاق الاجتماعي
الذهب يسترد جزءا من خسائره.. وهذه قيمة عيار 21 الآن
باسم يوسف: كل الهواتف والتطبيقات يتم استخدامها ضدنا لجمع بياناتنا وخلق حقيقة موازية
البابا تواضروس: أكثر من 100 دولة شاركت في مؤتمر مجلس الكنائس العالمي على أرض مصر
بعد حريق مركب الأقصر.. الشركة المالكة تنقل 230 سائحا إلى مراكب بديلة وتؤكد استمرار الرحلات
باسم يوسف: إسرائيل تجند مؤثرين عالميين للترويج لدعايتها وتشويه الفلسطينيين
اعترافات اليوتيوبر محمد عبد العاطي في اتهامه بنشر محتوى خادش
ديني

وكيل الأوقاف: دوري الأئمة النجباء نقلة نوعية لصناعة الفكر وتجديد الخطاب الديني

الأوقاف
الأوقاف

أكد الدكتور أيمن أبو عمر، وكيل وزارة الأوقاف لشؤون الدعوة، أن مسابقة “دوري الأئمة النجباء” التي أطلقتها الوزارة تمثل نقلة نوعية في العمل الدعوي، وتهدف إلى صناعة الفكر وتجديد الخطاب الديني وفق رؤية الدولة المصرية في بناء الوعي ومواجهة التطرف.

وكيل الأوقاف: ننفذ توجيهات الرئيس السيسي برفع كفاءة الأئمة علميًا وماديًا

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف، في تصريحات تلفزيونية اليوم، الثلاثاء، أن فكرة المسابقة جاءت تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع كفاءة الأئمة علميًا وماديًا، وتوفير بيئة تليق بدورهم في نشر الفكر الوسطي وبناء الشخصية الوطنية المتوازنة.

وأشار وكيل وزارة الأوقاف إلى أن المسابقة تعد مدرسة فكرية جديدة تتيح للأئمة إبراز مهاراتهم في التحليل والفهم والربط بين النصوص الشرعية والواقع المعاصر، مؤكدًا أن الهدف هو إعداد إمام مثقف وواعٍ ومدرك لمقتضيات العصر.

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف أن المسابقة تنطلق من أربعة محاور رئيسية ضمن استراتيجية الأوقاف، هى مواجهة الفكر المتطرف والإرهاب، والتصدي للتطرف اللاديني والحفاظ على القيم والأخلاق، و بناء الإنسان المصري المحب للعلم والعمران والوطن، والإسهام في صناعة الحضارة والابتكار ومواكبة التطور التكنولوجي.

وبيّن وكيل وزارة الأوقاف أن كل مديرية من مديريات الأوقاف الـ27 ستختار 10 أئمة نجباء، ليصل العدد الإجمالي إلى 270 إمامًا، يتنافسون في مراحل متعددة تنتهي بتصفيات نهائية تُجرى في أكاديمية الأوقاف الدولية للتدريب لاختيار “بطل دوري الأئمة النجباء”.

وكشف الدكتور أيمن أبو عمر عن جوائز مالية كبيرة خصصتها الوزارة للفائزين: المركز الأول: 100 ألف جنيه، الثاني: 70 ألف جنيه، الثالث: 50 ألف جنيه، بالإضافة إلى مكافآت تشجيعية للمديريات التابع لها الأئمة الفائزون.

وقال وكيل وزارة الأوقاف “نسعى إلى إمامٍ مثقفٍ وواعٍ، قادرٍ على فهم واقعه، وصناعة فكرٍ وسطيٍ مستنيرٍ يواجه التطرف بعلمٍ وحكمة.”

الدكتور أيمن أبو عمر وكيل وزارة الأوقاف الأوقاف دوري الأئمة النجباء

