ضمن مبادرة «صحح مفاهيمك».. واعظات الأوقاف يقدمن لقاءات توعوية لمكافحة العنف ضد الأطفال بشمال سيناء

قدمت واعظات وزارة الأوقاف عددًا من اللقاءات التوعوية لمكافحة العنف ضد الأطفال، ضمن فعاليات مبادرة «صحح مفاهيمك»، بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة شمال سيناء، برعاية الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وإشراف الشيخ محمود مرزوق، مدير مديرية أوقاف شمال سيناء، وذلك في إطار حرص الوزارة على حماية النشء وتحصينهم من الممارسات السلبية.

وقد نظّمت الواعظات لقاءات داخل عدد من الحضانات بعنوان «خطورة العنف ضد الأطفال وأبعاده السلبية»، ركّزت على نشر ثقافة الرحمة والرفق في التعامل مع الأطفال، والتأكيد على أهمية البيئة الأسرية الداعمة التي تقوم على المحبة والاحترام المتبادل.

واعتمدت الواعظات خلال اللقاءات على القصص والحكايات التفاعلية والأساليب التربوية المناسبة للأطفال، حيث حرصن على غرس قيم الرحمة والتعاون، وتوعية الأطفال بأهمية الجسد الآمن وضرورة رفض أي شكل من أشكال الإيذاء أو العنف اللفظي أو الجسدي، إلى جانب تعليمهم التمييز بين التصرفات المقبولة وغير المقبولة من الكبار أو الأقران، وتشجيعهم على التعبير عن مشاعرهم والبوح لمن يثقون بهم مثل الوالدين أو المعلمة عند التعرض لأي موقف مزعج.

وأكد الشيخ محمود مرزوق أن هذه الجهود تأتي استمرارًا لدور وزارة الأوقاف في تصحيح المفاهيم المجتمعية الخاطئة وتعزيز قيم الرحمة والوعي الأسري السليم، بما يُسهم في بناء جيل واعٍ متوازن يحترم ذاته والآخرين.