الأوقاف تعلن بدء تلقي طلبات حركة التنقلات السنوية للعاملين بمديرياتها

أعلنت وزارة الأوقاف، بدء تلقي طلبات التنقلات لعدد من الفئات الوظيفية بين مديريات الوزارة على رابط منصة الوزارة.

يذكر أن وزارة الأوقاف أعلنت عبر بيان صادر بتاريخ ١٦ من أكتوبر الجاري إطلاق الموسم الثاني لحركة التنقلات لعدد من الفئات الوظيفية بين مديريات الوزارة.

الأوقاف تعلن بدء تلقي طلبات حركة التنقلات السنوية

وأرسلت الوزارة رابط التقديم إلى المديريات كافة؛ وكلفتها بتقديمه إلى كل راغب في التقديم في كل إدارة تابعة، على أن يرفق مع طلب النقل بيان حالة وظيفية حديث لا يتجاوز تاريخ استخراجه شهرا واحدا من تاريخ اليوم ولن يعتد بأي بيان تتجاوز مدة استخراجه هذه الفترة.

وتستهدف وزارة الأوقاف من ذلك تحقيق أقصى قدر ممكن من الرضا الوظيفي لأبنائها، وفق ضوابط إدارية قانونية علمية في إطار من التعاون الوثيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

ويأتي ذلك ضمن سُنّة سنوية استهلها الوزير الدكتور أسامة الأزهري، وكُلِّلت بنجاح كبير ورضا واسع في موسمها الأول العام الماضي.