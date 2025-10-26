قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسماء المصابين الـ 18 في حادث انقلاب ميكروباص على طريق سفاجا - قنا
ماذا قال الغزاوي عن انضمامه لقائمة الخطيب في انتخابات الأهلي
كانت راجعة من المدرسة.. مصرع طفلة صدمها أتوبيس في المنوفية
مفيش أبعاد طائفية.. الداخلية تحذر من استغلال خلاف عائلتين بسبب ارتباط شاب وفتاة
موعد ومكان عزاء شقيق فريدة سيف النصر
بدأ العد التنازلي.. موعد شهر رمضان 2026 وأول أيام عيد الفطر فلكيا
بيلنجهام يسجل الهدف الثاني لريال مدريد في مرمى برشلونة بالدوري الإسباني
الهلال السعودي يكشف عن تطورات علاج سالم الدوسري من الإصابة
إعلام إسرائيلي: إصابة 12 جنديا على حدود قطاع غزة
سيراميكا كليوباترا يهزم كهرباء الإسماعيلي ويتصدر الدوري المصري
إصابة 4 فلسطينيين في إطلاق نار من قوات الاحتلال بالضفة
مصطفى عماد: تقديم عرض فني أمام الرئيس حلم تحقق ومش محتاج حاجة تاني من الدنيا| خاص
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

إطلاق مسابقة الأئمة النجباء لـ الأوقاف بمكافأة تصل 100 ألف جنيه.. تفاصيل

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
عبد الرحمن محمد

أعلنت وزارة الأوقاف، إطلاق مسابقة الأئمة النجباء "دوري الأئمة" بجميع مديريات الأوقاف، على مستوى الجمهورية، في إطار جهودها العلمية والدعوية الرامية إلى تنفيذ محاور خطتها الدعوية، واستمرارها في مواجهة الإرهاب والتطرف الفكري بشقيه الديني واللاديني، والعمل على استعادة وبناء الشخصية المصرية الوطنية على أسس دينية وحضارية راسخة.

وزارة الأوقاف تطلق مسابقة الأئمة النجباء “دوري الأئمة” بجميع المديريات

وتهدف المسابقة إلى تعظيم قدر العلم والاكتشاف والإبداع العلمي والمعرفي لدى الأئمة، وإبراز النماذج المتميزة في العلوم الشرعية والعربية والواقع الدعوي، حيث تُلزم كل إدارة بتشكيل فريق من (10) أئمة من أكفأ علمائها للمشاركة في دوري علمي يُعقد على مستوى الإدارات داخل كل مديرية، بإشراف لجنة علمية متميزة يشكلها مدير مديرية، وصولًا إلى اختيار أفضل فريق يمثل المديرية في التصفية النهائية على مستوى الجمهورية.

وتستمر التصفيات الأولية داخل المديريات لمدة شهر من تاريخ البدء، على أن تُوافى الوزارة بأسماء أكفأ عشرة أئمة يمثلون كل مديرية في المسابقة النهائية التي تضم (270) إمامًا من (27) مديرية؛ لاختيار بطل دوري الأئمة النجباء على مستوى الجمهورية.

وقد خصصت الوزارة جوائز مالية مجزية للفائزين على النحو الآتي:

  • الفريق الأول: (بطل الدوري): مكافأة قدرها (100,000) جنيه.
  • الفريق الثاني: مكافأة قدرها (70,000) جنيه.
  • الفريق الثالث: مكافأة قدرها (50,000) جنيه.

كما تُمنح المديريات التابع لها الفِرق الفائزة مكافآت مالية على النحو الآتي:

جوائز مسابقة الأوقاف “دوري الأئمة”

  • المديرية التابع لها الفريق الأول: (100,000) جنيه.
  • المديرية التابع لها الفريق الثاني: (50,000) جنيه.
  • المديرية التابع لها الفريق الثالث: (25,000) جنيه.

وتأتي هذه المسابقة ضمن خطة وزارة الأوقاف لتشجيع التنافس العلمي الشريف بين الأئمة، وتحفيزهم على مزيد من الإبداع والتميز في أداء رسالتهم الدعوية، بما يسهم في بناء وعي مستنير ومجتمع راقٍ متماسك؛ يقدر قيمة الوطن ويُعلي شأنه بالعلم والعمل.

وزارة الأوقاف الأوقاف إطلاق مسابقة الأئمة النجباء وزارة الأوقاف تطلق مسابقة الأئمة النجباء دوري الأئمة مديريات الأوقاف مسابقة الأئمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه نزولًا.. تراجع كبير في سعر الذهب اليوم عيار 21

400 جنيه نزولًا.. تراجع كبير في سعر الذهب اليوم عيار 21

سعر الذهب

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 فاق التوقعات

صيانة خط غاز

محافظة الجيزة تُطمئن المواطنين: انبعاث رائحة الغاز بكفر طهرمس نتيجة أعمال صيانة

ارشيفية

يتخيل وجود شاب معها.. شاب يقتل شقيقته ويصيب والدته في النزهة

الايجار القديم

بعد واقعة مسن السويس.. تعرف على حالات الإخلاء الفوري في قانون الإيجار القديم

فاتورة الكهرباء

استعلم عن فاتورة كهرباء نوفمبر 2025 وادفعها وأنت في بيتك .. بهذه الطريقة

دار الإفتاء

هل إقامة الأربعين والسنوية للمتوفى بدعة؟.. دار الإفتاء تجيب

روبيو

بلدان عربيان بينها.. الولايات المتحدة تعلن قائمة الدول المشاركة بـ«قوة استقرار دولية» بقطاع غزة

ترشيحاتنا

انطلاق المؤتمر الافتتاحي للموسم التاسع لنموذج محاكاة منظمة التعاون الإسلامي (MOIC) بجامعة أسيوط

انطلاق المؤتمر الافتتاحي للموسم التاسع لنموذج محاكاة منظمة التعاون الإسلامي (MOIC) بجامعة أسيوط

جانب من الحدث

مشغولات يدوية وتراثية.. نائب محافظ الوادي الجديد تتفقد أجنحة المعرض الزراعي

وزير الثقافة

وزير الثقافة يتفقد المركز القومي لثقافة الطفل والمركز القومي للسينما

بالصور

هيدي كرم تواجه نيرمين سيف الدين في وتر حساس 2

هيدي كرم ونيرمين سيف الدين
هيدي كرم ونيرمين سيف الدين
هيدي كرم ونيرمين سيف الدين

القوات المسلحة تدفع لجان تجنيدية إلى جنوب سيناء لإنهاء مواقف ذوي الهمم وكبار السن

القوات المسلحة تدفع عددا من اللجان التجنيدية إلى محافظة جنوب سيناء لإنهاء المواقف التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن
القوات المسلحة تدفع عددا من اللجان التجنيدية إلى محافظة جنوب سيناء لإنهاء المواقف التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن
القوات المسلحة تدفع عددا من اللجان التجنيدية إلى محافظة جنوب سيناء لإنهاء المواقف التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن

انتهاء تصوير “علي رشم”.. ملحمة عراقية تُجسّد بطولة الشهداء وتعيد هيبة الدراما الوطنية

المسلسل العراقي “علي رشم"
المسلسل العراقي “علي رشم"
المسلسل العراقي “علي رشم"

بدء أولى ندوات التوعية الدينية لطلاب جامعة سوهاج بالتعاون مع الأزهر ..غدًا

جامعة سوهاج
جامعة سوهاج
جامعة سوهاج

فيديو

القوات المسلحة تدفع عددا من اللجان التجنيدية إلى محافظة جنوب سيناء لإنهاء المواقف التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن

القوات المسلحة تدفع لجان تجنيدية إلى جنوب سيناء لإنهاء مواقف ذوي الهمم وكبار السن

تصريحات زوجة مسن السويس

اتظلمنا واتشوهت سمعتنا.. أول تصريح لزوجة مسن السويس بعد الاعتداء عليه

عودة محمد سلام

بعد غياب سنتين.. أول ظهور للفنان محمد سلام في احتفاليةوطن السلام بحضور الرئيس السيسي

ايمان عبد اللطيف

خريفي .. الأرصاد تكشف حالة طقس اليوم ودرجات الحرارة | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حلم فاروق حسني

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلماوي والشارقة والاحتفاء بثقافة مصر

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب: قمة بروكسل والرسائل العميقة .. عندما تحدّثت أوروبا بلغة مصر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فيلم «الحجر/ STONE» بيت بلا نوافذ وزمن لا يتقدم

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

المزيد