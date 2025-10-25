قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حكم القانون في تقديم الهدايا أو التبرعات أو المساعدات بغرض التأثير على الناخبين
بلا رحمة.. القبض على المتهم بإنهاء حياة زوجته في الإسكندرية
أسعار الذهب الآن في مصر
بـ150 ألف جنيه.. شباب يصنعون سيارة كهربائية من الخردة | تفاصيل
نتنياهو يتحدث مجددا عن يحيى السنوار ..ويعلن: كان سيتحول لـ صلاح الدين
خلاف قديم.. حقيقة إلقاء النائب رضا نصيف في ترعة بالبحيرة
ليفربول يحسم الجدل حول رحيل محمد صلاح بعد أزمة الصورة.. ماذا يحدث؟
طبيب روحانى.. القبض على دجال العطارين بالإسكندرية
زلزال بقوة 5.5 درجات يضرب إقليم جيلين شمال شرقي الصين
الأبن العاق.. طرد والدته وتركها تفترش أحد الطرق بالقاهرة
طريقة حساب الزكاة عن الأنشطة التجارية.. اعرفها في 8 خطوات
سوريا.. القبض على 3 مسلحين متورطين في اعتداء مسلح داخل جامعة دمشق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

الأوقاف تنظم 27 ندوة علمية حول حسن الأدب مع الصالحين.. غدا

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
عبد الرحمن محمد

تستعد وزارة الأوقاف لإطلاق سلسلة من الندوات العلمية الكبرى على مستوى محافظات الجمهورية، غدا الأحد الموافق 26 أكتوبر 2025، حيث تعقد 27 ندوة متزامنة تحت عنوان "حسن الأدب مع الصالحين"، في إطار خطتها الدعوية الهادفة إلى ترسيخ القيم الأخلاقية المستمدة من السنة النبوية، وتعميق مفهوم التوقير والاحترام لأهل العلم والصلاح داخل المجتمع المصري.

وأكدت الوزارة أن هذه الندوات تأتي ضمن جهودها المستمرة لترسيخ القيم الدينية الصحيحة، وتعزيز الفكر الوسطي المعتدل، ومواجهة كل أشكال الانحراف الفكري، سواء كان تطرفا دينيا أو لادينيا، بما يسهم في حماية المجتمع من الأفكار المتشددة، ويعزز الهوية الوطنية الأصيلة القائمة على التسامح والتعايش.

وتحرص وزارة الأوقاف من خلال خطتها الدعوية على أداء دورها العلمي والثقافي والدعوي في بناء الإنسان المصري فكريا وروحيا، والعمل على تكوين الشخصية الوطنية المتوازنة التي تجمع بين الانتماء الديني والوعي الحضاري، بما يواكب متطلبات العصر ويحافظ على ثوابت المجتمع وقيمه الأخلاقية.

في سياق متصل، أكدت مبادرة "صحح مفاهيمك" أن القوة الحقيقية لا تكمن في التسلط أو القسوة، وإنما في الرفق والإحسان، مشيرة إلى أن من يرفع يده على امرأة لا يعبر عن رجولة، بل يفقد إنسانيته. 

وأضافت أن الرجولة الحقيقية هي في حسن المعاشرة وصون الكرامة، مستشهدة بقول الله تعالى: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ} [سورة النساء: 19]، وقول النبي ﷺ: «خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي».

وشددت المبادرة على ضرورة تربية الأبناء على قيم الاحترام والمودة، وتوعية البنات بحقوقهن وكرامتهن، مؤكدة أن المودة والرحمة داخل الأسرة ليست رفاهية بل أمر إلهي يضمن استقرار البيوت وسلامة المجتمع.

واختتمت المبادرة بدعاء جاء فيه: “اللهم أصلح بيوتنا، واهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت.”

وزارة الأوقاف حسن الأدب الندوات العلمية القيم الأخلاقية صحح مفاهيمك العنف ضد المرأة المودة والرحمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب

عيار 21 يتراجع 350 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم السبت

مدبولي

هل الأول من نوفمبر أصبح إجازة رسمية كل عام؟ مصدر حكومي يجيب

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 25-10-2025

صاحب واقعة السويس

الفرحة مالية العيون.. أول صورة لمسن السويس عقب خروجه من القسم

أحمد فهمي

تعليق حاسم من أحمد فهمي على فيديو تجاهله للفنان هشام ماجد

أسعار الدواجن

عاودت الانخفاض.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت

البحار

تسارع غير مسبوق وخطر جديد .. قصة ارتفاع منسوب البحار

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه بالبنوك اليوم 25-10-2025

ترشيحاتنا

كنوز الفراعنة

آلاف الزائرين يتوافدون على معرض "كنوز الفراعنة" ..صور

الدكتور عمرو حسن

تسمم الحمل.. حين يبدأ الخطر بصمت وينتهي بصرخة في غرفة الولادة

وزيرا الزراعة والتنمية المحلية

وزيرا الزراعة والتنمية المحلية يطلقان المرحلة الرابعة من المبادرة الرئاسية لزراعة “100مليون شجرة”

بالصور

طعام شائع يدمر عقلك تدريجياً.. تحذير من الإفراط في تناول الخبز الأبيض

كيف يدمر الخبز الأبيض صحة الدماغ؟
كيف يدمر الخبز الأبيض صحة الدماغ؟
كيف يدمر الخبز الأبيض صحة الدماغ؟

سوق المستعمل.. هيونداي أكسنت 2006 بهذا السعر

هيونداي أكسنت موديل 2006
هيونداي أكسنت موديل 2006
هيونداي أكسنت موديل 2006

فستان لامع.. كارمن سليمان تخطف الأنظار بظهورها

كارمن سليمان
كارمن سليمان
كارمن سليمان

لندن تستعد لإطلاق سيارات الأجرة ذاتية القيادة قريبا

سيارات أجرة ذاتية القيادة
سيارات أجرة ذاتية القيادة
سيارات أجرة ذاتية القيادة

فيديو

مرض كيم كارداشيان

كيم كارداشيان تفاجئ جمهورها بإصابتها بمرض في الدماغ.. التفاصيل والأعراض

زواج منة شلبي وأحمد الجنايني

خلاص مبقتش سنجل.. منة شلبي تعلن زواجها من المنتج أحمد الجنايني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في بروكسل.. حين تتحدث الدولة بلسان القوة والعقل

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: مصر والرئيس السيسي.. قيادة لا تساوم على المبادئ ولا تتخلى عن الأشقاء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من يكتب تاريخنا.. ولمصلحة من؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: رسالة رئيس مصر للعالم من قلب أوروبا

المزيد