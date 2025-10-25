الأوقاف تنظم 27 ندوة علمية حول حسن الأدب مع الصالحين.. غدا

تستعد وزارة الأوقاف لإطلاق سلسلة من الندوات العلمية الكبرى على مستوى محافظات الجمهورية، غدا الأحد الموافق 26 أكتوبر 2025، حيث تعقد 27 ندوة متزامنة تحت عنوان "حسن الأدب مع الصالحين"، في إطار خطتها الدعوية الهادفة إلى ترسيخ القيم الأخلاقية المستمدة من السنة النبوية، وتعميق مفهوم التوقير والاحترام لأهل العلم والصلاح داخل المجتمع المصري.

وأكدت الوزارة أن هذه الندوات تأتي ضمن جهودها المستمرة لترسيخ القيم الدينية الصحيحة، وتعزيز الفكر الوسطي المعتدل، ومواجهة كل أشكال الانحراف الفكري، سواء كان تطرفا دينيا أو لادينيا، بما يسهم في حماية المجتمع من الأفكار المتشددة، ويعزز الهوية الوطنية الأصيلة القائمة على التسامح والتعايش.

وتحرص وزارة الأوقاف من خلال خطتها الدعوية على أداء دورها العلمي والثقافي والدعوي في بناء الإنسان المصري فكريا وروحيا، والعمل على تكوين الشخصية الوطنية المتوازنة التي تجمع بين الانتماء الديني والوعي الحضاري، بما يواكب متطلبات العصر ويحافظ على ثوابت المجتمع وقيمه الأخلاقية.

في سياق متصل، أكدت مبادرة "صحح مفاهيمك" أن القوة الحقيقية لا تكمن في التسلط أو القسوة، وإنما في الرفق والإحسان، مشيرة إلى أن من يرفع يده على امرأة لا يعبر عن رجولة، بل يفقد إنسانيته.

وأضافت أن الرجولة الحقيقية هي في حسن المعاشرة وصون الكرامة، مستشهدة بقول الله تعالى: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ} [سورة النساء: 19]، وقول النبي ﷺ: «خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي».

وشددت المبادرة على ضرورة تربية الأبناء على قيم الاحترام والمودة، وتوعية البنات بحقوقهن وكرامتهن، مؤكدة أن المودة والرحمة داخل الأسرة ليست رفاهية بل أمر إلهي يضمن استقرار البيوت وسلامة المجتمع.

واختتمت المبادرة بدعاء جاء فيه: “اللهم أصلح بيوتنا، واهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت.”