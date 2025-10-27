قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

الأوقاف تنظم قوافل وندوات لتوعية الطلاب والشباب بثلاث محافظات ضمن مبادرة صحح مفاهيمك

احدى الندوات بالجامعات
احدى الندوات بالجامعات
عبد الرحمن محمد

 نظّمت عدد من مديريات الأوقاف على مستوى المحافظات سلسلة من القوافل والندوات التثقيفية والتوعوية، ضمن مبادرة «صحح مفاهيمك» التي أطلقها الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، بهدف تصحيح المفاهيم الخاطئة ونشر الفكر المستنير بين طلاب المدارس والجامعات.

وفي محافظة الشرقية، نظمت المديرية قوافل دعوية للطلاب تحت عنوان: "خطورة الكلمة وأثرها على الآخرين"، بإشراف الدكتور محمد إبراهيم حامد، مدير المديرية، حيث هدفت الفعاليات إلى توعية الطلاب بعدم الإضرار بالآخرين بالكلمات والأقوال، والتحقق من القيم الأخلاقية والوطنية في سلوكهم اليومي، وتعزيز روح التعاون والعمل الجاد، ومواجهة السلوكيات السلبية والأفكار المتطرفة بالحوار الهادف والفكر الرشيد. 

وأوضح الدكتور محمد إبراهيم حامد أن هذه القوافل تُمكّن الطلاب من التفاعل المباشر مع علماء الوزارة والواعظات، مما يسهم في بناء جيل واعٍ بمسئولياته الاجتماعية والوطنية.

وفي محافظة السويس، نظّمت مديرية الأوقاف، بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم، ندوات وقوافل دعوية داخل المدارس تحت عنوان: "التنمر"، بمشاركة أئمة الوزارة، تناولت آثار التنمر النفسية والاجتماعية، ودعت الطلاب إلى التحلي بقيم الاحترام والتراحم، ونبذ جميع أشكال العنف، مؤكدة أن الالتزام بهذه القيم يسهم في بناء مجتمع صحي ومتوازن يسوده التفاهم والتعاون. 

وأكد الشيخ ماجد راضي فرج، مدير مديرية أوقاف السويس، أن هذه الندوات تأتي ضمن الجهود المشتركة لنشر القيم الأخلاقية والمجتمعية السليمة وتحصين الطلاب ضد الأفكار الهدامة.

كما نظّمت مديرية أوقاف البحر الأحمر، ندوة توعوية بعنوان: "أخلاق التعامل مع السائح" بكلية السياحة والفنادق بجامعة الغردقة، برعاية الأستاذ الدكتور محفوظ عبدالستار، رئيس الجامعة، ومتابعة الشيخ رمضان يوسف صالح، مدير المديرية، تناولت أهمية الأخلاق في الإسلام ودورها في تقديم صورة حضارية إيجابية عن مصر، وبيان كيفية حسن التعامل مع السائح باعتباره تجسيدًا للوجه الحضاري للشعب المصري وقيم دينه المستنير. 

شهدت الندوة تفاعلًا واسعًا من الطلاب والعاملين، مؤكدين على ضرورة غرس قيم الانتماء والمواطنة وتحمل المسئولية في تمثيل الوطن بصورة مشرفة أمام الزائرين.

وتؤكد وزارة الأوقاف أن مبادرة «صحح مفاهيمك» مستمرة في تنفيذ برامجها التوعوية والتثقيفية على مستوى جميع المحافظات، بهدف ترسيخ القيم الدينية والوطنية، ونشر الفكر المستنير، وبناء وعي رشيد يُسهم في تعزيز روح الانتماء والمسئولية لدى الشباب والطلاب.

وزارة الأوقاف صحح مفاهيمك القيم الأخلاقية الانتماء الوطني التثقيف الديني مكافحة التنمر

