إصلاح كسر مفاجئ بخط المياه العمومى بمنطقة الإشارة في أسوان

نجحت فرق الصيانة الفنية بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان فى التعامل السريع مع الكسر المفاجئ الذى تعرض له خط المياه العمومى بقطر 8 بوصة بمنطقة الإشارة بوسط طريق كسر الحجر ، وذلك بعد متابعة ميدانية مكثفة من اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان خلال جولته التفقدية بالموقع.

جاءت عملية الإصلاح تحت إشراف مباشر من اللواء ياسر عبد الشافى معاون المحافظ ، وبمشاركة من المهندس أحمد عبد السلام مدير قطاع المياه بالشركة ، حيث تمكنت الفرق الفنية من السيطرة على الموقف وتنفيذ أعمال الإصلاح فى وقت قياسى عقب صلاة الجمعة.

إصلاح كسر

وأكد الدكتور إسماعيل كمال خلال متابعته الميدانية أن المحافظة لن تتهاون فى التعامل مع أى أعطال طارئة قد تشهدها شبكات مياه الشرب أو الصرف الصحى .

وشدد المحافظ على ضرورة رفع جاهزية فرق الصيانة وتوفير المعدات اللازمة للتدخل الفورى وقت الضرورة بما يضمن إستدامة الخدمات الحيوية ويحافظ على جودة المرافق العامة بالمحافظة .