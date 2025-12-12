محافظ أسوان يستمع لمطالب المواطنين ويوجه لحلها

حرص اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على الإستماع إلى مطالب وإحتياجات بعض الأهالى الذين التقى بهم عقب أداؤه لصلاة الجمعة.

وأكد المحافظ على أن التواجد بين المواطنين بمختلف المدن والمراكز يهدف للوقوف على مشاكلهم ومطالبهم ، وأنه يتم العمل على وضع الحلول العاجلة لكافة المطالب والشكاوى ، وتسخير كافة الإمكانيات لتلبيتها من خلال تكليف المسئولين بسرعة التدخل والتعامل الفورى معها .

صلاة الجمعة

وأدى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان صلاة الجمعة بالمسجد الجامع ، بحضور اللواء ماهر هاشم السكرتير العام ، والشيخ الدكتور محمد حازم وكيل وزارة الأوقاف ، فضلاً عن القيادات العسكرية والأكاديمية والدينية والتنفيذية .

فيما ألقى خطبة الجمعة الشيخ سعيد عبد الستار أمام وخطيب المسجد ، والتى جاءت بعنوان " التطرف ليس فى التدين فقط ".