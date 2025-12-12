محافظ أسوان يحيل مدير مجمع المصرية بالشيخ هارون للنيابة

أمر اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بإحالة مدير فرع الشركة المصرية للجملة والسلع الإستهلاكية إلى النيابة العامة للتحقيق.

جاء ذلك عقب قيامه بزيارة مفاجئة للمجمع الإستهلاكى " هايبر " بالشيخ هارون بعد ورود شكاوى من المواطنين بعدم توافر السلع الأساسية والإستراتيجية بكميات كافية داخل المجمع .

المجمع الإستهلاكى

فيما قام محافظ أسوان أيضاً بالتواصل مع وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق ، ورئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية المهندس أيمن إسماعيل لزيادة المعروض من المنتجات والسلع الغذائية والأساسية والتموينية حيث تم توفير السلع المختلفة داخل هذا المجمع ، وباقى المجمعات بإجمالى 33 مجمع إستهلاكى بمختلف مدن ومراكز المحافظة للوفاء بإحتياجات المواطنين منها .

وأكد المحافظ على أهمية هذه المجمعات فى إحداث التوازن المطلوب فى أسعار السلع فى الأسواق المحلية حيث يتم عرضها بأسعار مخفضة تصل إلى 30 % ليساهم كل ذلك فى خفض الأسعار بالتعاون الوثيق مع الإتحاد العام للغرف التجارية وإتحاد الصناعات المصرية والقطاع الخاص والسلاسل التجارية الكبرى والشركات المنتجة والموردين وهو ما ينعكس بالإيجاب على المواطن الأسوانى .