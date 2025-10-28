أوقاف دمياط تنظم ندوات حول التنمر والعنف المدرسي ضمن مبادرة صحح مفاهيمك

نظمت مديرية أوقاف دمياط عددًا من الندوات التوعوية بالمدارس تحت عنوان "التنمر والعنف المدرسي"، برعاية الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، ضمن مبادرة «صحح مفاهيمك»، التي تهدف إلى نشر الوعي الديني القويم، وتعزيز القيم الأخلاقية والسلوكية لدى الطلاب، وبناء جيل متوازن يتحلى بالأخلاق الفاضلة.

وتؤدي واعظات وزارة الأوقاف دورًا محوريًّا في هذه المبادرة، من خلال تقديم المحاضرات والندوات بأسلوب تربوي راقٍ يليق برسالة الدعوة، وغرس المفاهيم الصحيحة، وتنمية مهارات الطلاب في التمييز بين السلوكيات الإيجابية والسلبية، وتصحيح المفاهيم المغلوطة بما يُعزّز القيم المجتمعية الأصيلة.

وتناولت الندوات مخاطر التنمر والعنف المدرسي وآثارهما السلبية على الطالب والمجتمع، مع التأكيد على أهمية ترسيخ ثقافة الاحترام المتبادل، والتسامح، والتعايش الإيجابي داخل البيئة المدرسية، بما يُسهم في توفير بيئة تعليمية آمنة وصحية لجميع الطلاب.

وتؤكد مديرية أوقاف دمياط استمرار فعاليات مبادرة «صحح مفاهيمك» داخل المدارس والقطاعات المختلفة، ضمن خطة شاملة لنشر الوعي الديني والأخلاقي، وتعزيز دور المدارس والمساجد في توجيه النشء وغرس القيم الإنسانية الأصيلة.

وفي السياق ذاته قدمت واعظات وزارة الأوقاف عددًا من اللقاءات التوعوية لمكافحة العنف ضد الأطفال، ضمن فعاليات مبادرة «صحح مفاهيمك»، بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة شمال سيناء، برعاية الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وإشراف الشيخ محمود مرزوق، مدير مديرية أوقاف شمال سيناء، وذلك في إطار حرص الوزارة على حماية النشء وتحصينهم من الممارسات السلبية.

وقد نظّمت الواعظات لقاءات داخل عدد من الحضانات بعنوان «خطورة العنف ضد الأطفال وأبعاده السلبية»، ركّزت على نشر ثقافة الرحمة والرفق في التعامل مع الأطفال، والتأكيد على أهمية البيئة الأسرية الداعمة التي تقوم على المحبة والاحترام المتبادل.