«حزب الله»: عدوان الاحتلال على لبنان يتم بشراكة وتواطؤ أمريكي
الغندور يطرح سؤالا لجماهير الزمالك ويعد الفائز بجائزة
شاهد | تطوير منطقة أهرامات الجيزة
أحمد موسى: سوريا تحتاج 30 عاما لتنفذ ربع التطور الحاصل في مصر
إجراء جديد في انتخابات الأهلي بـ فروعه المختلفة
أستاذ قانون دولي يحذر: الفاشر تشهد إبادة جماعية عاجلة
موعد مباراة الأهلي والمصري في الدوري والقنوات الناقلة
اليونان تواجه أخطر أزمة ديموغرافية في تاريخها الحديث.. تفاصيل
أتوبيسات مجانية لنقل الأعضاء للمشاركة في انتخابات الأهلي.. غدا
مصر تحصد لقب وكأس البطولة الأفريقية للتجديف الشاطئي برصيد 14 ميدالية
«جوتيريش» يحث الأطراف السودانية على التفاوض وإنهاء مُعاناة المدنيين
5 خطوات بالأهلي قبل عمومية إنتخاب مجلس إدارة جديد.. تفاصيل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

استبعاد مديرة مدرسة في بنها بعد مشاجرة بين معلم ومعلمة

وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية
وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية
إبراهيم الهواري

قرر مصطفى عبده، مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، استبعاد مديرة مدرسة الشهيد النقيب أحمد سمير حجازي بإدارة بنها التعليمية، بعد مشادة كلامية بين معلم ومعلمة أدت إلى إغماء الأخيرة، وتكليف بديل لإدارة المدرسة لحين تعيين مدير رسمي، مع استمرار التحقيق في الواقعة.


وقد شهدت المدرسة سقوط المعلمة وإسعافها لتلقي الرعاية الطبية، فيما انتقلت إدارة بنها التعليمية لمتابعة الموقف وتحويل طرفي المشاجرة للشؤون القانونية للتحقيق.


وأكد مصطفى عبده أن المديرية لن تتهاون مع أي تجاوزات داخل المدارس، مشددًا على أن الانضباط والاحترام المتبادل بين هيئة التدريس يمثلان أساس العملية التعليمية، وأن المدرسة تعمل بشكل طبيعي مع انتظام اليوم الدراسي

القليوبية بنها محافظ القليوبية

