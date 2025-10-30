استبعاد مديرة مدرسة في بنها بعد مشاجرة بين معلم ومعلمة

قرر مصطفى عبده، مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، استبعاد مديرة مدرسة الشهيد النقيب أحمد سمير حجازي بإدارة بنها التعليمية، بعد مشادة كلامية بين معلم ومعلمة أدت إلى إغماء الأخيرة، وتكليف بديل لإدارة المدرسة لحين تعيين مدير رسمي، مع استمرار التحقيق في الواقعة.



وقد شهدت المدرسة سقوط المعلمة وإسعافها لتلقي الرعاية الطبية، فيما انتقلت إدارة بنها التعليمية لمتابعة الموقف وتحويل طرفي المشاجرة للشؤون القانونية للتحقيق.



وأكد مصطفى عبده أن المديرية لن تتهاون مع أي تجاوزات داخل المدارس، مشددًا على أن الانضباط والاحترام المتبادل بين هيئة التدريس يمثلان أساس العملية التعليمية، وأن المدرسة تعمل بشكل طبيعي مع انتظام اليوم الدراسي