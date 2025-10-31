وفد طبي يتفقد مستشفى الصالحية الجديدة لمتابعة جودة الخدمة وحسن التعامل مع المواطنين

أكد الدكتور أحمد عيد مدير إدارة الطوارئ بمديرية الصحة بالشرقية أنه في إطار حرص مديرية الشؤون الصحية بالشرقية بقيادة الدكتور أحمد البيلي وكيل الوزارة على الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين ومتابعة سير العمل داخل المستشفيات بصفة دورية، قام الدكتور إياد درويش، مدير إدارة المستشفيات بمديرية الصحة بالشرقية، بجولة تفقدية شاملة داخل مستشفى الصالحية الجديدة، يرافقه الدكتور أحمد عيد، مدير إدارة الطوارئ بالمديرية، والدكتور محمد عبد العزيز، مدير إدارة الحضانات.

وخلال الجولة، تفقد الوفد الإداري والطبي مختلف أقسام المستشفى، شملت الطوارئ، والحضانات، والعناية المركزة، والعيادات الخارجية، والمعامل، والصيدلية، لمتابعة مدى الالتزام بمعايير الجودة وسلامة المرضى، والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة لتقديم الخدمة للمواطنين دون أي معوقات.

وأكد الدكتور إياد درويش أن الزيارة تأتي تنفيذا لتوجيهات وزير الصحة بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة لضمان تقديم خدمة طبية متميزة ترقى لتطلعات المواطنين، مشدداً على أهمية حُسن استقبال المرضى وذويهم، والتعامل الإنساني الراقي مع الجمهور، باعتبار ذلك أحد أهم محاور تقييم الأداء داخل المنظومة الصحية.

وأشاد الدكتور أحمد عيد بجهود فريق عمل الطوارئ في سرعة التعامل مع الحالات الحرجة وتطبيق بروتوكولات العلاج المحدثة، مؤكداً أن إدارة الطوارئ بالمديرية تتابع على مدار الساعة جاهزية المستشفيات واستعدادها لاستقبال أي طارئ.

وفي ختام الجولة اكد الوفد أن الهدف الأساسي من المتابعة المستمرة هو تحسين جودة الأداء وضمان تقديم خدمة صحية آمنة ومتكاملة لجميع المواطنين وذلك ضمن خطة مديرية الشؤون الصحية بالشرقية لمتابعة وتقييم الأداء داخل جميع المنشآت الصحية بالمحافظة، بما يتماشى مع رؤية الدولة لبناء منظومة صحية قوية تضمن رعاية طبية متميزة لكل مواطن.