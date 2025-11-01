بالزي الفرعوني وعلم مصر..محافظ الشرقية يشهد عروضا فنية واستعراضية احتفالا بإفتتاح المتحف المصري الكبير

شهد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية عروضا" فنية وإستعراضية وأغاني وطنية قدمتها فرقة الشرقية للموهوبين وفريق كورال طفل الزقازيق التابعين لقصر ثقافة الزقازيق يرتدون الزي الفرعوني وعلم مصر وبمشاركة متطوعي وزارة الشباب والرياضة وفرق الجوالة وذلك بمحيط النصب التذكاري المقام أمام ديوان عام المحافظة، تزامنا" مع إحتفالات المحافظة بإفتتاح المتحف المصري الكبير والذي يعد أحد أبرز المشروعات الحضارية والثقافية في العصر الحديث.

جاء ذلك في حضور محمد كجك السكرتير العام المساعد للمحافظة وأحمد سامي خاطر رئيس الإدارة المركزية لإقليم شرق الدلتا الثقافي والدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة وشعبان أبو الفتوح رئيس مركز الزقازيق ومحمد أبو هاشم رئيس حي ثان والدكتور أيمن عبد المقصود وكيل مديرية الشباب والرياضة للشباب والدكتور أحمد ابراهيم وكيل مديرية الشباب والرياضة ووفاء لبيب مديرة ادارة المكتب الفني بفرع ثقافة الشرقية ومنسق الإحتفالية .

بدأت الاحتفالية بتُقدم فرقة الشرقية للموهوبين بقيادة الفنان أحمد ماهر عرض غنائي استعراضي لأوبريت انتباه أعقبه عرض فنى لفرقة كورال طفل الزقازيق بقيادة المدربة هبه خطابي تم خلالاه تقديم عدد من الأغاني الوطنية الفردية والجماعية ( يا حبيبتي يا مصر – حبايب مصر – رايات النصر – هنحب مين غيرها – مصر التي في خاطري – خليك جامد) نالت جميعها اعجاب واستحسان الحضور.

ثمن المحافظ دور الهيئة العامة لقصور الثقافة وتعاونها مع مديرية الشباب والرياضة فى نشر الوعي الثقافى ومواكبة مختلف القضايا والمساهمة في التنمية الفكرية للمجتمع من خلال تقديم مجموعة من الأنشطة التثقيفية والفنية والتراثية وتنظيم معارض للفنون التشكيلية وأمسيات أدبية وشعرية تسعى جميعها إلى إبراز الدور المحوري للثقافة في نشر الوعي بتاريخ مصر العريق وحضارتها الممتدة عبر العصور.

كما أعرب محافظ الشرقية عن اعتزازه بالحضارة الفرعونية القديمة لافتاً إلي أن افتتاح المتحف المصري الكبير يعد من أبرز الفعاليات الثقافية والحضارية فى تاريخ مصر الحديث ويمثل إنجازًا تاريخيًا يعكس عظمة حضارة أجدادنا القدماء أمام العالم ويعد نقطة تحول في تعزيز الهوية الثقافية والوطنية.

وفي نهاية الإحتفالية حرص المحافظ علي التقاط الصور التذكارية مع المواهب الشابة من الفرق الفنية المشاركة تشجيعا لهم علي استمرار المشاركة في كافة العروض الغنائية والإستعراضية وصقل مواهبهم الفنية