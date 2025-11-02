إدارة التراث الحضارى بالشرقية تعقد ندوة توعوية لطلاب مدرسة " الأمل للصم وضعاف السمع"

أكد المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية على ضرورة رفع الوعى الآثرى لدى طلاب المدارس بمختلف المراحل التعليمية المختلفة لتعريفهم بعظمة آثار بلادهم و بهدف الإستثمار في رأس المال البشرى والعمل على ترسيخ الهوية المصرية من خلال تنفيذ برامج وأنشطة وخدمات متنوعة تشمل كل الفئات العمرية.

وإستكمالاً لدعم البرنامج الثقافى الآثرى"تراثنا نحميه و نحييه" أشارت الدكتورة نرمين عوض الله مديرة إدارة التراث الحضارى بالديوان العام أنه تم تنظيم ندوة تثقيفية لنشر الوعى الاثرى بعنوان " تراثنا نحميه و نحييه" للعام الرابع على التوالى للفصل الدراسى الأول من العام الدراسى ٢٠٢٥-٢٠٢٦م ، لطلاب مدرسة الأمل للصم و ضعاف السمع و التربية الفكرية بمركز ومدينة بلبيس وشملت الحديث عن إفتتاح المتحف المصرى الكبير وذلك لنشر معايير الولاء و الإنتماء لطلبة المدارس والحفاظ على الهوية المصرية .

وأضافت مديرة إدارة التراث الحضارى بالديوان العام أنه الندوة تضمنت الحديث عن المتحف المصري الكبير ومساحته وقاعات العرض و عدد القطع الأثرية التي تروي تاريخ مصر عبر العصور والكثير من المعلومات الهامة التي تدل علي عظمة القدماء المصريين والحضارة المصرية القديمة والذى يعد أكبر متحف في العالم مخصص لحضارة واحدة "حضارة مصر القديمة".

كما تم تنظيم رحلة لزيارة ومشاهدة أثار تل بسطة وما يحتويه متحف تل بسطة من آثار فرعونية والتي تعد خير دليل علي عظمة أجدادنا القدماء.

كما اشتملت الرحلة علي ورشة عمل لتعلم الكتابة باللغة الهيروغليفية للتعرف على عراقة أجدادنا القدماء وعظمة الفراعنة وترسيخ روح الولاء والإنتهاء للوطن وذلك تحت إشراف محمد العوضى على عوف مدير المدرسة وإبراهيم على حمدى مدير متحف تل بسطا.