قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وول ستريت جورنال: توتر حول تشكيل قوة دولية في غزة يُهدّد استقرار خطة السلام الأمريكية
سارة إبراهيم منفذة إنتاج الأفلام الوثائقية الخارجية في افتتاح المتحف الكبير
بعد اعترافه بقتل زوجته الحامل بسبب الموبايل.. حبس ثلاثيني 4 أيام في سوهاج
الزمالك يصل استاد القاهرة استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش في الدوري
الرئيس السيسي لرئيس وزراء المجر: حريصون على حل سلمي للصراع بين روسي وأوكرانيا
خلاف على هاتف ينتهي بمقتـ.ـل زوجة حامل في شهرها التاسع بسوهاج
مصر تُعيد صياغة ملف المناخ عالميًا.. منال عوض: دعم الدول الأكثر تأثرًا بالمناخ «ضرورة لا خيار»
بعد تعافيه.. حسن شحاتة يحضر اجتماعات اللجنة الفنية
بمشاركة 500 شركة .. انطلاق معرض النقل الذكي والصناعة .. 9 نوفمبر
مصرع موظف أثناء توثيق نقوش داخل سرداب غامض في سوهاج
وظائف خالية للشباب برواتب 10 آلاف جنيه
الرئيس السيسي يؤكد لنظيره الألماني ضرورة البناء على نتائج قمة شرم الشيخ للسلام
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الشرقية يزور المحامي العام لنيابات جنوب الزقازيق لتهنئته بمنصبه الجديد

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محمد الطحاوي

زار المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية مقر نيابات جنوب الزقازيق الكلية لتقديم التهنئة للمستشار خالد عابدين المحامي العام لنيابات جنوب الزقازيق الكلية، بمناسبة توليه مهام منصبة الجديد، متمنياً له دوام التوفيق والرقي في أداء مهام عمله داخل المحافظة.

وأكد محافظ الشرقية أهمية الدور القضائي بمختلف الهيئات والجهات القضائية في حل المنازعات وحماية المال العام والحفاظ على مقدرات الوطن والتيسير على المواطنين في إنهاء إجراءاتهم القضائية في إطار من القانون من أجل تحقيق العدالة الناجزة والصالح العام للمواطنين وإعلاء قيمتي الحق والعدل.

من جانبه أعرب المحامي العام لنيابات جنوب الزقازيق الكلية عن سعادته لزيارة محافظ الشرقية له وتقديم التهنئة بمهام منصبة الجديد مؤكداً استمرار أعضاء النيابة العامة في بذل الجهد والعطاء والتحلي بالقيم والتقاليد القضائية خلال التحقيق في المخالفات والجرائم ومباشرة أعمالهم القضائية طبقاً لأحكام الدستور والقانون وأداء رسالتهم السامية في محراب العدالة وخدمة الوطن والمواطنين علي أكمل وجه في ظل القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي.

وفي نهاية الزيارة أكد محافظ الشرقية استمرار المحافظة في تحسين مستوي الخدمات المؤداه للمواطنين وكذلك تقديم الدعم الكامل للقضاء لضمان تحقيق العدالة الناجزة ومكافحة الفساد والحفاظ على مقدرات الوطن والتيسير على المواطنين في إنهاء إجراءاتهم القضائي.

الشرقية محافظ الشرقية نيابات جنوب الزقازيق الكلية المحامي العام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

عقب تذبذبه.. أسعار الذهب اليوم الأحد في مصر

سعر الذهب

سعر أعلى عيار ذهب اليوم 2-11-2025

دواجن وبيض

أسعار الدواجن اليوم الأحد.. ومفاجأة في ثمن البيض

الاهلي

موعد مباراة الأهلي والمصري .. والقنوات الناقلة

الذهب

بكام عيار 21؟.. تعرف على أسعار الذهب اليوم في مصر

حالة الطقس

تحذير من الأرصاد.. شبورة مائية كثيفة وأمطار تضرب هذه المناطق

الغارات و القصف عل الأبرياء من قبل الاحتلال الإسرائيلي

خطة أمريكية مُثيرة للجدل: نقل نصف سكان غزة إلى مناطق تحت سيطرة الاحتلال |تفاصيل

الزمالك

«ساري»: الروح القتالية عنوان لاعبي الزمالك في المرحلة المقبلة

ترشيحاتنا

صورة ارشيفية

إجراء فوري ضد سائق تاكسي استغل مواطنة في بني سويف

صورة أرشيفية

بعد اعترافه بالتخلص من زوجته الحامل بسبب «الموبايل».. حبس ثلاثيني 4 أيام للتحقيقات بسوهاج

محافظة سوهاج

محافظ سوهاج يوقع 3 بروتوكولات جديدة لتعزيز التصنيع الزراعي ودعم فرص العمل

بالصور

أحمد عز فى حفل السفارة المصرية بلندن بالمتحف البريطاني

أحمد عز
أحمد عز
أحمد عز

إدارة التراث الحضارى بالشرقية تعقد ندوة توعوية لطلاب مدرسة " الأمل للصم وضعاف السمع"

الشرقية
الشرقية
الشرقية

عمرو دياب يرتدي مفتاح الحياة ويحيي المتحف المصري الكبير فى حفله بدبي

عمرو دياب
عمرو دياب
عمرو دياب

طعمه تحفة.. طريقة عمل البرجر المنزلي بنصف كيلو لحمة مفرومة بطريقة سهلة

برجر
برجر
برجر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: المتحف المصري الكبير.. ذاكرة أمة تولد من جديد

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: المتحف المصري الكبير… عندما تحوّلت مصر إلى منصة تسويق عالمية

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: مصر جاءت وبعدها جاء التاريخ

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: المتحف المصري الكبير.. رمز لنهضة مصر الحديثة أمام العالم

المزيد