محافظ الشرقية يزور المحامي العام لنيابات جنوب الزقازيق لتهنئته بمنصبه الجديد

زار المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية مقر نيابات جنوب الزقازيق الكلية لتقديم التهنئة للمستشار خالد عابدين المحامي العام لنيابات جنوب الزقازيق الكلية، بمناسبة توليه مهام منصبة الجديد، متمنياً له دوام التوفيق والرقي في أداء مهام عمله داخل المحافظة.

وأكد محافظ الشرقية أهمية الدور القضائي بمختلف الهيئات والجهات القضائية في حل المنازعات وحماية المال العام والحفاظ على مقدرات الوطن والتيسير على المواطنين في إنهاء إجراءاتهم القضائية في إطار من القانون من أجل تحقيق العدالة الناجزة والصالح العام للمواطنين وإعلاء قيمتي الحق والعدل.

من جانبه أعرب المحامي العام لنيابات جنوب الزقازيق الكلية عن سعادته لزيارة محافظ الشرقية له وتقديم التهنئة بمهام منصبة الجديد مؤكداً استمرار أعضاء النيابة العامة في بذل الجهد والعطاء والتحلي بالقيم والتقاليد القضائية خلال التحقيق في المخالفات والجرائم ومباشرة أعمالهم القضائية طبقاً لأحكام الدستور والقانون وأداء رسالتهم السامية في محراب العدالة وخدمة الوطن والمواطنين علي أكمل وجه في ظل القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي.

وفي نهاية الزيارة أكد محافظ الشرقية استمرار المحافظة في تحسين مستوي الخدمات المؤداه للمواطنين وكذلك تقديم الدعم الكامل للقضاء لضمان تحقيق العدالة الناجزة ومكافحة الفساد والحفاظ على مقدرات الوطن والتيسير على المواطنين في إنهاء إجراءاتهم القضائي.