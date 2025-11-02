خلال أسبوع.. الفرق الطبية بالشرقية تنفذ 68 ألف زيارة منزلية

أشاد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية بجهود الفرق الطبية المتحركة بالوحدات الصحية بمديرية الشئون الصحية بالشرقية " لتنفيذ 68 ألفًا و26 زيارة منزلية لتقديم الرعاية الصحية لكبار السن وذوي الهمم بالقرى من خلال 125 مركزاً طبياً موزعاً على جميع الإدارات الصحية بنطاق المحافظة وذلك أيام الجمع والعطلات الرسمية.

ومن جانبه، أوضح الدكتور أحمد البيلى وكيل وزارة الصحة بالشرقية استمرار الإنتشار المكثف لأطباء وتمريض وحدات الرعاية الأولية بالفرق الطبية المتحركة بمختلف الوحدات الصحية بالمحافظة، وقاموا بتقديم 1834 زيارة منزلية لكبار السن و2 حالة لذوي الهمم وإحالة ٣ حالات إلى المستشفيات التابعة للمديرية، منهم حالة تعاني من ارتفاع ضغط الدم، وحالة تعاني من ارتفاع السكر في الدم، وحالة تعاني من قرح الفراش.

وبلغ إجمالى عدد الزيارات التى تم تنفيذها على مدار 57 أسبوعاً لـ 68ألفًا و26 زيارة منزلية وشملت الخدمات الطبية الكشف على أمراض "الضغط، والسكر، وأمراض القلب، والإعتلال الكلوي، وأمراض الجهاز الهضمي، وأمراض سوء التغذية كالأنيميا والسمنة" وتقديم خدمات التثقيف الصحي والدعم النفسي والمشورة التغذوية اللازمة لكبار السن .

وأشار محافظ الشرقية إلي أن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لرعاية "كبار السن " تهدف إلى تحسين جودة الحياة الصحية للمواطنين فوق ٦٥ عاماً وذوى الهمم ، من خلال الكشف المبكر عن المشكلات الصحية الأكثر شيوعاً في هذه المرحلة العمرية.