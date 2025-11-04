محافظ الشرقية يلتقي رئيس مدينة صان الحجر عقب تسلمه مهام عمله الجديد

التقى المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية ممدوح أنور رئيس مدينة صان الحجر الجديد ، وذلك عقب تسلمه مهام عملة الجديد بالمحافظة متمنياً له التوفيق والسداد وتحسين مستوى الأداء بما يُسهم فى تحقيق أهداف الخطة التنموية والخدمية والإرتقاء بمستوى الخدمات المؤداه للمواطنين.

جاء ذلك في حضور اللواء عبد الغفار الديب سكرتير عام المحافظة ومحمد كجك السكرتير العام المساعد للمحافظة .

إستهل المحافظ اللقاء بالتأكيد على ضرورة تواجد المسؤول التنفيذي بالشارع والالتحام بالمواطنين والتعرف على احتياجاتهم والاهتمام بأعمال النظافة والتجميل وكذلك رفع تراكمات القمامة من الشوارع والميادين أولاً بأول لخلق جو بيئي وصحي للمواطنين.

كما شدد المحافظ على تكثيف حملات رفع الاشغالات من الشوارع والميادين الرئيسية وإلزام أصحاب المحال التجارية بالمساحات المخصصة لهم وعدم التعدي على حرم الطريق وكذلك متابعة نسب تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها وتذليل كافة العقبات امام الشركات المنفذة لسرعة الإنتهاء منها طبقا للجدول الزمني المحدد وتقديم افضل الخدمات للمواطنين.

ومن جانبه أعرب رئيس مدينة صان الحجر عن سعادته لإستقبال محافظ الشرقية له بمكتبه بالديوان العام في أول يوم عمل له داخل محافظة الشرقية وتولي مهام عملة ، مؤكداً أنه سيواصل العمل ليلاً ونهاراً في سبيل الإرتقاء بمنظومة العمل والقضاء على كافة المشكلات التي يعاني منعها المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم.