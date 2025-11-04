قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جريمة جديدة.. حماس تحذر من خطورة المشاريع الاستيطانية التهويدية
مندوب مصر بالأمم المتحدة يقيم احتفالية بمناسبة افتتاح المتحف الكبير
خسارة عالمية جديدة.. كم سعر الذهب اليوم وعيار 21 بالمصنعية الآن؟
الزمالك يبدأ أول تدريباته في الإمارات استعدادًا للسوبر المصري
محافظ الدقهلية يستقبل وزير التعليم ويؤكد: نعمل لتهيئة بيئة تعليمية آمنة ومحفزة للطلاب
التفاصيل الكاملة للاعتداء على طالب ثانوية عامة بالغربية والسبب "قضية ابتزاز"
مباحث البداري تكثف جهودها لكشف غموض العثور على جثة سيدة في مصرف مائي
القبض على شاب يمارس أعمال الفجور في الإسكندرية
بسبب ابن النادي.. باريس سان جيرمان يُمازح أحمد فهمي
أصحاب المحال المتضررين من حريق مول العبور: بيوتنا اتخربت والخسائر تخطت 10 ملايين جنيه
آخر تطورات مفاوضات الأهلي مع المهاجم الإيفواري إبراهيما دياباتي
وزير التعليم يلتقي بمحافظ الدقهلية.. ويؤكد : تطوير المنظومة يبدأ بدعم المعلم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الشرقية يلتقي رئيس مدينة صان الحجر عقب تسلمه مهام عمله الجديد

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محمد الطحاوي

التقى المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية ممدوح أنور رئيس مدينة صان الحجر الجديد ، وذلك عقب تسلمه مهام عملة الجديد بالمحافظة متمنياً له التوفيق والسداد وتحسين مستوى الأداء بما يُسهم فى تحقيق أهداف الخطة التنموية والخدمية  والإرتقاء بمستوى الخدمات المؤداه للمواطنين.

جاء ذلك في حضور اللواء عبد الغفار الديب سكرتير عام المحافظة ومحمد كجك السكرتير العام المساعد للمحافظة .

إستهل المحافظ اللقاء بالتأكيد على ضرورة تواجد المسؤول التنفيذي بالشارع والالتحام بالمواطنين والتعرف على احتياجاتهم والاهتمام بأعمال النظافة والتجميل وكذلك رفع تراكمات القمامة من الشوارع والميادين أولاً بأول لخلق جو بيئي وصحي للمواطنين.

كما شدد المحافظ على تكثيف حملات رفع الاشغالات من الشوارع والميادين الرئيسية وإلزام أصحاب المحال التجارية بالمساحات المخصصة لهم وعدم التعدي على حرم الطريق وكذلك متابعة نسب تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها وتذليل كافة العقبات امام الشركات المنفذة لسرعة الإنتهاء منها طبقا للجدول الزمني المحدد وتقديم افضل الخدمات للمواطنين.

ومن جانبه أعرب رئيس مدينة صان الحجر عن سعادته لإستقبال محافظ الشرقية له بمكتبه بالديوان العام في أول يوم عمل له داخل محافظة الشرقية وتولي مهام عملة ، مؤكداً أنه سيواصل العمل ليلاً ونهاراً في سبيل الإرتقاء بمنظومة العمل والقضاء على كافة المشكلات التي يعاني منعها المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم.

الشرقية محافظ الشرقية مدينة صان الحجر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

هبوط كبير في سعر الذهب.. عيار 21 يتراجع 550 جنيهًا من أعلى قيمة

أسعار السجائر الآن في الأسواق .. اعرف أسعار المحلي والمستورد

أسعار السجائر الآن في الأسواق.. اعرف أسعار المحلي والمستورد

أسعار الدواجن

انخفاض مستمر .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

السورة التي تهلك الظالم

ما هي السورة التي تهلك الظالم وتنصرك عليه؟.. لا يعرفها كثيرون

سعر الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 4-11-2025

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 4-11-2025 في مصر

أحمد وأمير كرارة

نقل الفنان أحمد كرارة للعناية المركزة بعد خضوعه لعملية جراحية

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 4-11-2025

ترشيحاتنا

موسيماني

مفاجأة.. هل يتولى بيتسو موسيماني تدريب الزمالك خلفا لفيريرا؟

سلوت وصلاح

سلوت يوجه رسالة لـ محمد صلاح بعد مباراة أستون فيلا.. ماذا قال؟

الأمير أندرو

بعد تجريده من لقبه الملكي.. أين سيعيش الأمير أندرو وكيف ستكون حياته؟

بالصور

ضبط أكثر من 8 أطنان لحوم ودواجن وأسماك فاسدة في حملات رقابية بالشرقية

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

سر تتبيلة الفراخ المشوية.. مش هتشتري من برة تاني

سر تتبيلة الفراخ المشوية اللي هيخليك ما تشتريش من بره تاني
سر تتبيلة الفراخ المشوية اللي هيخليك ما تشتريش من بره تاني
سر تتبيلة الفراخ المشوية اللي هيخليك ما تشتريش من بره تاني

تويوتا تصنع شاحنة تسمح لك بالاستحمام باستخدام مياه الشكمان

تويوتا تاكوما
تويوتا تاكوما
تويوتا تاكوما

ألوان الحب.. ماذا يقول لون فستانك عن مشاعرك في عيد الحب؟

ألوان الحب: ماذا يقول لون فستانك عن مشاعرك في عيد الحب؟
ألوان الحب: ماذا يقول لون فستانك عن مشاعرك في عيد الحب؟
ألوان الحب: ماذا يقول لون فستانك عن مشاعرك في عيد الحب؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

المزيد